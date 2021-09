Lors de la première mondiale de l'actuelle génération de Classe G, c'était à Détroit en janvier 2018, le PDG de Daimler de l'époque, Dieter Zetsche, avait déjà promis que l'électrification de toutes les séries de modèles inclurait naturellement aussi le Classe G.

Aujourd'hui, Mercedes présente le Concept EQG - selon Mercedes, une "étude de quasi-production" de la voiture. La voiture se dévoile à la veille de son apparition officielle au salon IAA de Munich 2021 qui ouvre ses portes ce lundi 6 septembre.

Comme le laissait entendre une rumeur récente, l'EQG n'est pas basé sur la plate-forme EVA moderne, mais sur la plate-forme du Classe G à combustion. Ceci dit, le tout-terrain électrique aura à nouveau un châssis en échelle, confirme officiellement Mercedes. Les batteries seront intégrées dedans, mais Mercedes n'a pas encore donné de détails.

Le châssis comporte également toujours un essieu rigide à l'arrière. Comme auparavant, une réduction tout-terrain commutable manuellement est également embarquée. En revanche, la propulsion - et c'est une vraie surprise - est assurée par les moteurs intégrés dans les quatre roues.

Comme les versions à énergie fossile, l'EQG est censé avoir une capacité de montée allant jusqu'à 100 %, ce qui signifie que même des pentes de 45 degrés peuvent être maîtrisées si le terrain s'y prête.

Visuellement, la voiture est tout aussi angulaire que l'icône du tout-terrain, avec les formes rondes des phares et les poignées de porte noires, ainsi que les clignotants placés au sommet des ailes avant. Les moulures latérales distinctives sont également de retour, mais éclairées par une bande lumineuse à LED. A l'arrière, il y a toujours une porte, pas de hayon. En recanche, pas de roue de secours familière à l'arrière : à la place, une boîte angulaire et lumineuse, qui rappelle une wallbox, et qui pourrait ne contenir que le câble de recharge.

La calandre noire angulaire ne semble pas aussi proche de la production de série que le reste de la voiture sur les photos. En tant que membre de la famille EQ, l'EQG reçoit également une calandre Black Pannel toute noire, mais dans l'étude, elle est encadrée par une bande lumineuse blanche et comporte une étoile lumineuse au milieu. On notera la couleur biton de la voiture, avec une partie supérieure toute noire.

La voiture repose sur des jantes en aluminium poli de 22 pouces, très imposantes. La galerie de toit plate contient des barres lumineuses à l'avant et à l'arrière, qui s'allument en blanc à l'avant et en rouge à l'arrière. Les rétroviseurs extérieurs contiennent également des lumières blanches.

Mercedes n'a pas encore donné de détails sur l'introduction de la version de série. Jusqu'à présent, les rumeurs se sont fortement contredites. Mais Mercedes l'avait déjà annoncé lors d'une conférence en ligne sur les architectures EA et l'étude EQXX en juillet : le Classe G électrique sera lancée en 2024.