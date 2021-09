Chez Mercedes, si on accélère fortement la transition énergétique, pas question de sacrifier le luxe sur l'autel de l'électrique. Et après la berline de luxe EQS, c'est même de l'électrique super-luxe qui se dévoile avec le Mercedes-Maybach EQS.

On savait que deux variantes d'un SUV haut de gamme seraient dévoilées, une "simplement" badgée Mercedes, et l'autre reprenant la division ultra-luxe Maybach. C'est cette dernière qui se présente en premier à l'occasion de salon IAA de Munich 2021 qui ouvre ses portes ce lundi 6 septembre.

Il ne s'agit encore ici que d'un concept, mais il marque les débuts de l'électromobilité au sein de Mercedes-Maybach. Le concept Maybach-Mercedes EQS, qui anticipe de près ce que sera le futur modèle de production, présente des lignes fluides et épurées. Chaque élément s'intègre parfaitement aux autres pour créer une carrosserie imposante mais dynamique, en totale conformité avec l'orientation stylistique que l'entreprise a baptisée Seamless Design.

Avec 5 mètres de long, c'est peu de dire que ce SUV est imposant. Plutôt une habitude du côté des modèles badgés Maybach ceci dit ! On retrouve des éléments clés, comme cette carrosserie bicolore, par exemple, qui présente dans ce cas une carrosserie rouge métallisé et des montants et un toit noir. On retrouve également du chrome çà et là, notamment sur les pare-chocs, les cadres de fenêtres et le montant central.

La calandre est gigantesque et reprend la forme de celle des autres modèles Mercedes de la famille EQ. On notera la nouvelle finition avec des bandes verticales chromées à l'intérieur d'une couverture brillante. À l'extérieur, on remarque les phares à LED avec des blocs lumineux en forme de diamant, mais surtout les énormes jantes en alliage au design typique Maybach, avec 5 rayons courts et une partie centrale plate. Le diamètre est gigantesque : 24 pouces !

Sur le plan mécanique, il ne devrait pas y avoir de surprise. Le Maybach-Mercedes EQS Concept est basé sur la plateforme EVA et adopte les mêmes mécaniques que la berline EQS qui vient d'arriver sur le marché.

Inutile de dire que l'opulence imprègne chaque détail de l'intérieur. Le simple fait de monter à bord est une expérience unique, compte tenu de la présence de portes équipées d'un mécanisme qui fait sortir les poignées lorsque vous vous approchez de la voiture et ouvre en grand la porte du conducteur lorsque vous vous trouvez devant elle.

À l'intérieur on remarque que les sièges sont proches de ceux d'une Classe S de Mercedes-Maybach, avec des sièges lounge assurant un confort maximal à bord. À l'arrière, les deux sièges individuels sont également dotés de repose-jambes, et peuvent presque être inclinés intégralement.

Dernier petit mot sur l'autonomie de 600 km. Elle devrait être garantie par un schéma mécanique à deux moteurs électriques identique à celui de l'EQS 580 4Matic, mais cela reste à confirmer.