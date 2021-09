"Si seulement j'avais eu la Fiat 500 électrique en 2007, elle aurait anticipé l'électrification en Italie". À l'époque, la technologie n'était manifestement pas prête, mais Luca De Meo, aujourd'hui PDG de Renault, n'a aucun doute : les "revivals" ont tout leur sens et, dans un avenir proche, ils pourraient être décisifs pour accélérer le choix de la voiture électrique.

Et à voir la curiosité suscitée par le concept de Renault 5 électrique en vedette au salon de Munich, difficile de ne pas être d'accord avec le manager italien, qui juge les "opérations nostalgie" de manière très pragmatique : "Quand on réveille certains codes auxquels les gens sont déjà habitués, on fait immédiatement tomber les barrières. C'est ce qui se passe."

Galerie: La nouvelle R5 électrique au salon de Munich 2021

18 Photos

La beauté du renouveau

D'autre part, l'histoire est parsemée d'échecs commerciaux résultant de l'affirmation qu'il fallait faire quelque chose de nouveau d'un point de vue stylistique. De Meo cite en exemple la Toyota Prius première série de 1997 et la BMW i3. Deux modèles qui ont joué un rôle important pour leurs marques respectives, mais qui n'ont jamais fait de gros chiffres de ventes. Et à tous ceux qui disent "vous faites des revivals parce que vous n'avez pas d'idées", De Meo répond : "Qu'est-ce que la Volkswagen Golf 8 ? Il y a des classiques que vous gardez comme ça et je ne vois pas de problème".

La naissance du projet

Mais il y a un aspect curieux dans le concept R5. De Meo nous a dit que la voiture existait déjà : "Lors de mon deuxième jour chez Renault, je me suis rendu au centre de style et j'ai annulé la moitié des projets. Puis je suis passé dans le couloir et j'ai vu un petit modèle d'une nouvelle R5 orange, conçue comme une renaissance avec un moteur à essence".

Et de poursuivre : "Lorsque j'ai demandé pourquoi ils ne l'avaient jamais produite, ils m'ont répondu que jusqu'alors le rétro ne pouvait pas être fait par principe parce que nous avions déjà la Clio et la Twingo. Eh bien... En six mois, le projet était opérationnel et nous avons fait la une des journaux du monde entier. Soit je n'ai rien compris, soit ces trucs fonctionnent vraiment."

La R5 en vidéo au salon de Munich

Découvrez le concept de R5 électrique dans les allées du salon de Munich 2021 dans cette vidéo réalisée par nos confrères italiens :