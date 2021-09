La firme d'Affalterbach a certainement été l'une des plus attractives lors du Salon de Munich, avec la présentation de deux modèles, électrifiés certes, mais avec une déferlante d'équidés. Il y a eu tout d'abord la première Mercedes-AMG électrique de l'histoire, avec l'EQS 53 de 761 chevaux, et la Mercedes-AMG de série la plus puissante de l'histoire, avec la GT 63 S E Performance, un modèle hybride rechargeable de 843 chevaux.

Philipp Schiemer, le nouveau patron de Mercedes-AMG, s'est adressé aux médias lors du salon bavarois et a annoncé qu'il souhaitait réduire le nombre de modèles proposés au catalogue. Néanmoins, les modèles haut de gamme ne devraient pas être touchés, Mercedes-AMG souhaitant plutôt s'attaquer aux modèles d'entrée de gamme.

La Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake pourrait passer à la trappe, entre autres.

Philipp Schiemer a tenu à souligner que son prédécesseur, Tobias Moers, qui est aujourd'hui le patron d'Aston Martin, a transformé Mercedes-AMG en une marque "phénoménale sur le marché des voitures sportives". Toutefois, il souhaite que l'entreprise réduise sa gamme de modèles actuels, et la raison en est assez intéressante.

D'après ce que nous avons compris, Mercedes-AMG travaillerait sur sa propre plateforme pour les voitures électriques et a donc besoin de plus d'argent pour investir dans le développement de cette architecture. Cet argent, il pourrait être économisé sur le développement de modèles plus petits, par exemple.

La nouvelle plateforme devrait permettre aux ingénieurs d'intégrer des technologies plus sophistiquées et des composants aérodynamiques spécifiques aux Mercedes-AMG, des éléments que nous ne devrions pas retrouver au sein de la gamme Mercedes-Benz plus classique.

Et plus important encore pour Philipp Schiemer, Mercedes-AMG collabore plus étroitement avec la division High Performance Powertrains (HPP) à Brixworth, en Angleterre. C'est là que sont fabriqués les moteurs de Formule 1 pour Mercedes. Il souhaite transférer "la logique et la philosophie" de la F1 aux modèles sportifs homologués pour la route. Vaste programme.