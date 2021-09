Le salon IAA 2021 de Munich a fait les gros titres ces derniers jours avec les débuts de nouveaux concepts et véhicules de production. Mais cela ne signifie pas que les constructeurs automobiles ne travaillent pas sur leurs prochains produits pendant que le salon se déroule. Et Munich étant le fief de BMW, c'est non loin du salon que la BMW Série 5 de nouvelle génération a été espionnée !

Malheureusement, les deux voitures d'essai filmées ici portent encore des feux provisoires à l'arrière et à l'avant. Leur camouflage est identique, bien que l'une soit un modèle hybride rechargeable et l'autre une voiture traditionnelle à moteur à combustion. L'intérieur est toujours fortement camouflé et on ne voit pas grand-chose depuis la fenêtre ouverte du conducteur.

Galerie: Nouvelle BMW Série 5 photos espion

27 Photos

Comme de plus en plus de nouveaux modèles BMW sont équipés du dernier système iDrive, on peut imaginer que la prochaine Série 5 mettra également en œuvre la technologie vue pour la première fois dans le SUV électrique iX. Cela signifie que le tableau de bord sera dominé par deux grands écrans exécutant un logiciel mis à jour avec de nouvelles applications et fonctions. Malheureusement, il est trop tôt pour que le modèle soit testé sur la route avec l'intérieur exposé.

En ce qui concerne la gamme de moteurs, la nouvelle Série 5 sera proposée avec une famille de moteurs thermiques, hybrides, hybrides rechargeables et électriques. L'électrification sera l'objectif principal, les versions PHEV et 100 % électrique devant recevoir le plus d'innovations et d'améliorations. Dans la galerie ci-dessus, on peut voir un modèle à combustion et un PHEV.

En combinant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent de la phase de recherche et de développement de la nouvelle BMW Série 5, une illustration a été réalisée, que vous voyez en image principale de cet article. On y découvre des dimensions un peu plus généreuses et une face avant présentant de nouveaux phares élégants. Qu'en pensez-vous ?