Pour les fous de voitures, Mad Max : Fury Road est un film remarquable. Non pas à cause des poursuites en voiture à grande vitesse, ni à cause de l'étalage sauvage de machines loufoques. C'est parce que, dans la charge post-apocalyptique de l'action, Immortan Joe et ses War Boys sont arrivés dans une caravane d'une centaine de véhicules durs à cuire.

Selon le concepteur de la production du film de Warner Bros., ces voitures ont été récupérées dans des décharges australiennes, y compris leurs accessoires et leurs armes factices. Bien que toutes les voitures ne soient pas arrivées à la fin du film, il existe toujours 13 de ces véhicules qui ont participé au tournage.

Mais surtout, grosse nouvelle pour les fans du film, les 13 véhicules de Mad Max : Fury Road sont tous disponibles à la vente aux enchères Lloyds Classic Car en Australie. Vous voulez un véhicule pour votre concert de rock mobile ? Le Doof Wagon est parfait pour vous ! Mais pas sûr que la guitare électrique crachant du feu soit incluse !

Ou peut-être voulez-vous arriver au travail dans une paire de Cadillac Coupe DeVille de 1959 écrasées ensemble ? Le Gigahorse d'Immortan Joe est également à saisir, mais nous doutons fortement du harpon et du lance-flammes. En revanche, sa simple présence devrait donner la chair de poule à n'importe qui.

Ces deux-là ne sont qu'une partie du lot de 13 voitures que vous pouvez acheter aux enchères Lloyds. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en Mad Max, voici les 13 véhicules proposés par Lloyds :

1. THE WAR RIG: PRIME MOVER INC. TANKER AND BALL PIG-TRAILER

2. THE GIGAHORSE: W16 CADILLAC PAIR

3. THE DOOF WAGON

4. NUX CAR: 1932 THREE WINDOW CHEV COUPE, V8

5. CONVOY CAR: ELVIS

6. CONVOY CAR: JAG FLAMER

7. RAZOR COLA: 1973 XB FALCON COUPE (THE INTERCEPTOR REBORN)

8. POLE CAR: PONTIAC SURFARI WITH 20’ POLE COUNTERWEIGHT

9. SABRE TOOTH: F250 CLAW CAR

10. FIRE CAR: DODGE

11. CALTROP: EL DORADO

12. BUGGY: RATROD CHEV

13. BUICK: HEAVY ARTILLERY WITH HUMMER WEAPON MOUNT

Oui, les 13 sont disponibles, mais vous ne pouvez les acheter que sous forme de pack. Lloyds offre également une confidentialité totale, ce qui signifie que vous pouvez les contacter directement par téléphone ou par e-mail. Plus important encore, la maison d'enchères peut expédier les voitures partout dans le monde, tandis que n'importe quelle devise est acceptée, y compris les cryptomonnaies.