Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer une Citroën 2CV Charleston un peu spéciale aux enchères, puisqu'un modèle quasiment neuf s'est échangé contre la modique somme de 141 960 euros (frais compris). Il ne s'agit pas d'un record pour une 2CV, mais la somme a tout de même de quoi faire bondir certains aficionados.

Dans l'article concernant cette fameuse 2CV, nous vous avions indiqué que le vendeur de cette 2CV quasiment neuve possédait deux autres 2CV Charleston. Les voici désormais sur le devant de la scène, puisqu'elles viennent tout juste d'être présentées par la maison d'enchères Aguttes, qui se chargera d'en tirer le meilleur prix possible lors d'une vente qui aura lieu le 19 septembre prochain.

Comme le premier modèle vendu, les deux autres sont en excellent état et ont été maintenus par un professionnel de l'automobile depuis leur sortie d'usine en 1990. Car oui, en plus d'être dans un état quasiment irréprochable, elles font partie des dernières 2CV à être sorties d'usine. L'une a parcouru très exactement 9 petits kilomètres, ce qui correspond aux déplacements des véhicules entre les ateliers en usine et leur essai de prélivraison. L'autre modèle totalise le double, soit 18 kilomètres.

Comme pour la 2CV Charleston vendue 140 000 euros, les deux voitures qui nous intéressent aujourd'hui n'ont jamais été immatriculées et chacune est accompagnée d’un formulaire de demande de carte grise d’époque. Si ces 2CV venaient à rouler un jour, les fluides et les pneumatiques seraient à changer. Reste à savoir ce que feront les prochaines propriétaires, s'ils décident de les remettre en état de marche ou bien de les conserver "dans leur jus", comme de véritables pièces de musée.

La Citroën 2CV la plus kilométrée arbore la teinte la plus classique pour une Charleston, avec du noir et le rouge Delage. Celle qui affiche 9 kilomètres est moins commune, avec une finition bi-ton gris Nocturne et gris Cormoran. Ces deux 2CV sont estimées entre 50 000 et 70 000 euros, tout comme le premier modèle qui a atteint des sommets. Sans trop nous mouiller, nous pouvons vous affirmer que l'estimation devrait être très largement dépassée.

Ces deux 2CV Charleston seront proposées dans le cadre d’une vente consacrée à l’Aventure Peugeot Citroën DS qui se tiendra le 19 septembre 2021 au Conservatoire Citroën d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.