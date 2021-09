Quelle est l'arme ultime pour abattre le 0 à 400 mètres ? Nous allons vous donner quelques indices. Ce n'est pas la Dodge Challenger Demon ou la Rimac Nevera, et elle est plus puissante que quatre Bugatti Chiron réunies. La réponse ? C'est ce superbe dragster basé sur une Chevrolet Corvette C4 de 1984.

Au programme, pas de moteur V8 gavé de turbos ou de batteries qui alimentent plusieurs moteurs électriques, mais un moteur à réaction emprunté à un avion. "Tout simplement".

Une Corvette qui bat tous les records

La présentation de cette incroyable Corvette a été publiée sur le site Web de Classic Auto Mall, un concessionnaire de Morgantown, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une vraie Chevrolet Corvette C4, mais d'un châssis et d'une carrosserie fortement inspirés de la sportive des années 1980, assemblés par Meng Race Specialties.

Si, de face et de côté, cette Corvette ressemble à un dragster "classique", l'arrière est pourvu d'un élément un peu spécifique. Nous retrouvons un énorme moteur Westinghouse J34/34-A dérivé des jets Vought V3D Skynight et McDonnell F2H Banshee, deux avions de défense américains qui étaient en service pendant la guerre froide.

Ce gigantesque moteur est capable de développer plus de 7000 chevaux et, grâce au poids de la voiture, annoncé à seulement 1088 kilos, ce dragster peut atteindre les 400 km/h en moins de 400 mètres. À titre de comparaison, la nouvelle hypercar électrique de chez Rimac, la Nevera, n'atteint "que" 270 km/h au bout de 400 mètres.

À la recherche d'un nouveau pilote

Ce dragster a participé à divers championnats et a été construit sur-mesure pour un propriétaire texan. Entre la conception et les améliorations continues au fil du temps, la voiture a coûté plus de 150 000 dollars, soit environ 127 000 euros.

Aujourd'hui, ce dragster est disponible à la vente pour 39 500 dollars (environ 33 000 euros) soit presque autant qu'un Nissan Qashqai neuf et bien équipé ! Reste à savoir si ce véhicule, particulier à plus d'un titre, saura séduire un acquéreur amateur de sensations fortes.