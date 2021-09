Si vous êtes un amateur de voitures depuis votre plus jeune âge, vous avez sûrement joué avec des Hot Wheels, des miniatures en plastique et en métal qui font écho, pour la plupart, à des modèles exceptionnels ou à des créations extravagantes.

Et pour sa gamme de modèles 2022, Hot Wheels vient de lancer un concours plutôt original avec la possibilité d'intégrer la voiture d'un particulier à l'échelle 1:64 au futur catalogue.

Comment participer ?

Le concours est ouvert à toutes les "voitures classiques, modifiées ou de course qui incarnent l'esprit Hot Wheels". Autrement dit, pour votre Renault Clio de fonction, il serait peut-être judicieux de passer votre chemin. Pour participer, il suffit d'envoyer une vidéo de la voiture en question avant le 1er octobre sur le site Web du Hot Wheels Legends Tour.

Qui peut participer ?

Ce concours est ouvert au Royaume-Uni, au Japon, au Mexique, en Allemagne et aux États-Unis. Par conséquent, les Français fans de petites voitures ne sont pas concernés, quelle que soit la voiture, aussi exceptionnelle soit-elle.

La première étape sera de distinguer un gagnant pour chaque pays. Chaque gagnant s'affrontera ensuite dans une sorte de grande finale pour déterminer quelle voiture sera produite à l'échelle 1:64. Compte tenu du type de modèles que produit Hot Wheels, à savoir des voitures assez excentriques voire même parfois déjantées, il faut s'attendre à ce que les finalistes soient assez peu conventionnels.

Ian Callum, l'ancien designer de Jaguar, qui fera partie du jury déclare : "Hot Wheels capture la liberté créative et l'esprit rebelle de chaque designer. Les modèles me ramènent à ma jeunesse, lorsque je me demandais pourquoi les vraies voitures ne pouvaient pas être comme les Hot Wheels. Une compétition comme celle-ci inspire de nombreuses générations et suscite l'enthousiasme".