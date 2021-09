L'autoroute allemande, ou du moins certaines portions illimitées, c'est sans doute le rêve pour de nombreux automobilistes avides de vitesse. Sur les pratiquement 13 000 kilomètres de réseau autoroutier allemand, 66 % des portions sont dépourvues de limitation de vitesse. De quoi s'offrir de belles pointes quand le trafic le permet, ce qui n'est pas souvent le cas, d'autant plus que les travaux sont aussi fréquents sur ces parcelles.

Si cette spécificité allemande semble aller à contrario des décisions européennes récentes concernant l'automobile, les élections fédérales dans le pays pourrait rebattre les cartes. Comme au sein de la majorité des pays du Vieux Continent, le parti écologiste a fait une percée fulgurante outre-Rhin, et il s'est rapidement emparé des autoroutes illimitées, en appuyant le fait que ces portions augmenteraient les rejets de CO 2 en raison des vitesses plus élevées enregistrées sur ces routes.

Mais les Allemands roulent-ils vraiment si vite sur autobahn ? D'après une étude de l'IW (Institut der deutschen Wirtschaft), 77 % des Allemands rouleraient à moins de 130 km/h sur les portions illimitées. Un chiffre étonnant qui va globalement à l'inverse de ce que l'on aurait pu penser. Néanmoins, il n'y a qu'à se rendre sur ces portions pour se rendre compte, comme énoncé plus haut, qu'il y a régulièrement des travaux et que le trafic est parfois très dense.

En réalité, cette étude pourrait aussi bien servir les écologistes que la droite allemande et les constructeurs automobiles. D'un côté, les écologistes pourraient marteler le fait que l'absence de limitation n'a, au final, aucun intérêt et qu'une limitation de vitesse ne serait finalement qu'une "formalité". À l'opposé, cela peut démontrer que l'absence de limitation n'entraîne pas une hausse globale de la vitesse.

Et en creusant un peu plus, l'étude montre qu'à peine 12 % des Allemands roulent entre 130 et 140 km/h, tandis que moins de 1 % d'entre eux sont à plus de 160 km/h. En d'autres termes, nous sommes bien loin des vitesses folles prises sur autobahn que nous pouvons voir régulièrement sur les réseaux sociaux, d'une part parce que tout le monde ne possède pas une voiture capable d'atteindre 300 km/h, et d'autre part parce que rester à de telles vitesses n'est jamais très agréable, même pour le conducteur, tant son niveau de concentration doit rester élevé.