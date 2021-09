Il y a quelques heures, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a annoncé l'arrivée des 30 km/h dans la majorité des rues de la capitale des Gaules à partir du printemps prochain. Lyon rejoint ainsi Nantes, Grenoble ou encore Paris parmi les villes où la circulation automobile est désormais limitée à 30 km/h. Et une nouvelle ville vient de s'ajouter à cette liste qui ne cesse de s'allonger.

"La ville de Bordeaux va limiter la vitesse de circulation des voitures à 30 km/h dans la quasi-totalité de ses rues à partir de janvier 2022", a annoncé le maire écologiste de la ville Pierre Hurmic ce mercredi 15 septembre.

"Cette limitation s'appliquera à près de 9 rues sur 10 dans toute la ville, à l'exception notable des boulevards urbains et des quais de la Garonne ceinturant la capitale girondine sur ses deux rives, qui resteront à 50 km/h", a détaillé Pierre Hurmic lors d'une conférence de presse de rentrée.

Selon le maire de Bordeaux, cette décision va "apaiser les quartiers", "diminuer le nombre de voitures en circulation" dans cette ville régulièrement congestionnée, et "baisser la pollution", a estimé Pierre Hurmic, rappelant que la pollution aux particules fines, émise en partie par le trafic automobile, cause la mort de 600 personnes chaque année dans la métropole bordelaise. "Rouler doucement ne fait pas perdre de temps, et je veux rappeler que la vitesse moyenne pour une voiture en ville est de 14 km/h à Bordeaux", a-t-il également ajouté.

Le maire de Bordeaux prévoit aussi, d'ici à la fin de son mandat en 2026, de tripler les couloirs dédiés aux bus et aux vélos − passant de 10 à 35 kilomètres −, et d'augmenter de près d'un tiers la centaine de kilomètres de pistes cyclables existantes dans la ville, expliquant qu'actuellement "30 % des déplacements de moins de deux kilomètres se font encore en voiture".

Concernant l'hyper-centre, l'équipe municipale bordelaise veut faire passer la zone piétonne de 40 à 65 hectares d'ici 2023, pour en faire "l'un des espaces piétonniers les plus grands de France", a également annoncé Pierre Hurmic. (avec AFP)