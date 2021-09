Avec ses centaines de millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, vous connaissez très certainement Khaby Lame. Ou alors si son nom ne vous dit rien, peut-être êtes-vous tombé sur ses vidéos qui se moquent des tutoriels les plus stupides des internets. Ou au moins sur un reportage revenant sur le destin incroyable de ce jeune sénégalais qui est passé en quelques mois et quelques vidéos, de demandeur d'emploi à millionnaire.

Toujours est-il que Khaby Lame, avec ses 112,6 millions d'abonnés sur TikTok et 45,3 millions sur Instagram est devenu hyper "bankable". Et les marques se l'arrachent pour une visibilité maximale. Ce qui n'a pas échappé à la Scuderia Ferrari chez qui Khaby Lame a passé le week-end du Grand Prix de Monza !

L'occasion pour l'influenceur de se mettre en scène aux côtés des pilotes de F1. À commencer par Carlos Sainz Jr. qui s'est prêté au jeu de l'influenceur en jouant le pilote stupide qui ne sait pas comment rentrer dans sa monoplace, notamment avec la difficulté de passer le fameux halo.

Et alors que le pilote espagnol s'apprête à rentrer la tête à l'envers, une personne en combinaison et casque de la Scuderia s'approche pour lui montrer comment grimper dans la F1 et s'y installer simplement. C'est évidemment Khaby Lame qui se cache sous le casque, et qui gratifie le pilote, le vrai, de son fameux geste de main qui est devenu un langage universel pour dire : "C'est pourtant simple !"

Seconde vidéo, qui cette fois-ci reprend une vidéo d'internet dans laquelle on voit un voiturier faire une pirouette sur une Dodge Challenger Hellcat avant d'ouvrir la porte de la voiture à son soi-disant client. Il n'en faut pas plus pour celui qui se cache sous le compte @khaby00 sur Instagram pour montrer le ridicule de la situation en quelques gestes et mimiques. Et d'ouvrir avec simplicité la portière de la Ferrari 488 Spider Pista de Charles Leclerc.