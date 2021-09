La Ford Fiesta actuelle est la septième génération. Lancée en 2017, elle vient d'être restylée et arrivera en concession dès 2022. La Fiesta restylée produite à Cologne (Allemagne) actualise son look et ses équipements, sans oublier les moteurs, enfin, que très légèrement. Nous y reviendrons par la suite.

C'est pourquoi nous mettons côte à côte la Ford Fiesta restylée et la version précédente pour mieux observer les différences et appréhender les nouveautés.

Observant-la de plus près

Comme d'habitude, nous commençons par la partie avant, une partie qui a reçu de nombreux changements. La version actualisée présente un nouveau pare-chocs avec une calandre plus grande et surélevée qui contient désormais le logo Ford dans un ovale bleu, ainsi qu'un nouveau capot avec une forme allongée pour les phares à LED.

La partie inférieure de l'avant a également été redessinée pour accueillir différentes prises d'air entourées de nouvelles garnitures noires et chromées. Des phares adaptatifs matriciels à LED avec feux de route sont également disponibles sur les versions haut de gamme.

En regardant sur le côté de la voiture, on peut voir des jantes en alliage de 18 pouces, ainsi que quelques nouvelles couleurs comme le Boundless Blue et le Beautiful Berry. À l'arrière, les changements sont moins prononcés et se limitent essentiellement à une garniture noire sur les feux, y compris ceux à LED.

Instrumentation numérique

Dans l'habitacle, la chose la plus remarquable est le tableau de bord qui se compose désormais d'un écran numérique TFT de 12,3 pouces et qui remplace donc l'ancienne instrumentation analogique. Les couleurs et les graphismes changent en fonction du mode de conduite choisi.

Une autre caractéristique présente pour la première fois dans la Ford Fiesta est l'aide à la conduite que l'on n'espère jamais utiliser. Il s'agit de la fonction Wrong-Way Alert, qui utilise les images de la caméra du pare-brise et les données du système de navigation pour avertir le conducteur par un signal sonore s'il emprunte un sens interdit.