Londres, 21 septembre 2021 - Motorsport Network, société indépendante majeure de médias, de divertissement interactif et de vente en ligne axée sur les sports mécaniques et de l’industrie automobile, a demandé au célèbre cabinet de design international Pininfarina de réimaginer son prestigieux trophée Autosport Awards, apportant le caractère unique de l'automobile italienne dont il a hérité à un symbole qui définit l'industrie depuis plus de trois décennies. Les trophées redessinés seront présentés lors de la 38e édition des Autosports Awards, qui se tiendra au Grosvenor House de Londres le 19 décembre 2021.

"Nous sommes honorés d'avoir été invités à contribuer à la modernisation d'un symbole aussi légendaire du sport automobile", a commenté Silvio Angori, directeur général de Pininfarina. "Enracinés dans l'industrie automobile depuis plus de 90 ans, notre concept de design pour le nouveau trophée parle d'une histoire et d'une tradition qui nous passionnent, avec une forme futuriste qui nous rappelle de continuer à regarder vers l'avenir. Ce fut un privilège de nous associer à Motorsport Network pour une opportunité aussi importante, et nous espérons pouvoir travailler à nouveau avec leurs exceptionnelles équipes à l'avenir."

En supervisant le rafraîchissement du concept de l'emblématique trophée inspiré de la Victoire ailée de Samothrace, Paolo Trevisan, vice-président du design chez Pininfarina Amérique, et son équipe ont cherché à mettre en valeur la beauté intemporelle de la silhouette ailée du trophée.

Grâce à un raffinement de la forme qui reflète également l'excellence technique et sportive de la compétition automobile moderne, et à l'utilisation méticuleuse des lignes qui sont devenues synonymes de l'héritage de 91 ans de Pininfarina, l'équipe s'est attachée à repositionner les ailes de l'ange pour capturer un puissant moment d'action, rappelant un aigle en position d'attaque. Cette nouvelle forme élégante embrasse la célébration palpitante du mouvement et de la vitesse qui caractérise l'expérience de la course.

Le résultat de cette dernière collaboration illustre une fois de plus le caractère unique de Pininfarina, qui réside dans sa capacité à penser les meilleures pratiques de différentes industries dans la création de designs, discipliné à partir de la conception de voitures, de produits et d'expérience utilisateurs, de l'architecture et d'autres moyens de transport, pour créer des designs emblématiques.

"Ce fut un plaisir absolu et un privilège de travailler avec Pininfarina sur ce projet passionnant", a ajouté James Allen, président de Motorsport Network. "L'approche moderne et innovante de l'équipe Pininfarina a pleinement respecté l'héritage des Autosport Awards, tout en donnant au trophée un rafraîchissement du design qui reflète les normes techniques et sportives très élevées du sport automobile moderne. La plupart des grands pilotes et des chefs d'équipe de ces 40 dernières années ont eu en main un Autosport Award à un moment ou à un autre de leur carrière, et le prestige du trophée n'est que renforcé par ce dernier rafraîchissement du design par Pininfarina."

Depuis près de 38 ans, les Autosport Awards accueillent les plus grands talents et les noms les plus distingués de la course automobile, dont Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Stirling Moss, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Richard Petty, Jackie Stewart, Dale Earnhardt et Bernie Ecclestone, pour n'en citer que quelques-uns.

Le gala du ruban bleu est fermement établi dans le calendrier international du sport automobile, rassemblant les plus grands noms de la discipline qui se réunissent et célèbrent les gagnants et les champions de l'année écoulée, tout en se mêlant aux légendes et aux représentants de l'industrie.