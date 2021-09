Volkswagen se concentre de plus en plus sur les modèles 100 % électriques. La gamme comprend déjà les ID.3 et ID.4, mais elle devrait bien évidemment rapidement s'étoffer avec notamment l'arrivée de la très attendue ID.2, directement dérivée du concept-car ID.Life présenté au Salon de Munich, ou encore l'ID.5 et l'ID.6, deux voitures qui arriveront d'ici les prochains mois.

À l'avenir, la gamme se composera d'autres modèles que des SUV, des compactes et des citadines, avec, peut-être, un véritable tout-terrain 100 % électrique. C'est en tout cas ce que semble confirmer l'un des dirigeants de la marque aux États-Unis.

Un Volkswagen T-Rug dans les starting-blocks ?

Depuis quelque temps, plusieurs rumeurs évoquent l'arrivée d'un tout-terrain 100 % électriques chez Volkswagen. Certains annoncent qu'il pourrait se nommer "T-Rug" ou "Ruggdzz", mais la dernière rumeur en date mentionne plutôt un autre nom : celui de "Scout". L'information a été communiquée par nos confrères de chez Motor Trend qui, au détour d'une conversation entre les journalistes du magazine et le directeur des opérations de la division américaine de Volkswagen, Johan De Nysschen, ont eu écho des projets de la firme de Wolfsburg.

Volkswagen possède d'ailleurs les droits sur le nom "Scout" et peut donc l'utiliser pour un futur modèle. Le nom est associé à l'International Harvester Scout, une sorte de précurseur aux SUV modernes qui a connu un assez large succès aux États-Unis dans les années 1960 et 1970 avec plus d'un demi-million de véhicules vendus.

Selon Motor Trend, le nom pourrait devenir une marque distincte avec ses propres concessionnaires spécialisés. L'idée pourrait être similaire à celle de Ford, qui envisage de créer des showrooms spécifiques dédiés exclusivement au Bronco.

La patience est une vertu

En dehors de la question du nom, reste à savoir quand ce modèle sortira. Néanmoins, Volkswagen a d'autres priorités, à commencer par les ID.1 et ID.2 lancées en 2025, ou encore l'ID.Buzz et la berline Aero B qui pourrait remplacer la Passat à terme.

Il y aura aussi la Trinity, une berline futuriste dotée d'un système de conduite autonome de niveau 4 et capable de communiquer avec les autres voitures. Elle pourrait être commercialisée d'ici 2026. Dans tous les cas, penser à un véritable tout-terrain 100 % électrique, aujourd'hui, n'a rien d'irrationnel, Jeep et Ford faisant certainement la même chose avec le Wrangler (qui est déjà passé à l'hybride rechargeable) et le Bronco.