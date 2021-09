Vous êtes millionnaire et à la recherche d'une hypercar atypique et un peu spéciale ? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil sur cette Koenigsegg Agera S disponible actuellement aux enchères à Hong Kong ?

Présenté en 2012, l'inarrêtable supercar suédoise est dotée d'une carrosserie réalisée entièrement en fibre de carbone. Ce modèle est quasiment unique au monde et les enchères avoisinent déjà le million d'euros à l'heure où nous écrivons ces lignes. Et elles sont susceptibles de grimper encore assez largement.

De la fibre de carbone à foison

L'Agera S est étroitement liée à l'Agera R. La seule différence entre les deux, c'est que l'Agera S est conçue pour les marchés où l'éthanol E85 (le carburant recommandé pour atteindre la puissance maximale du moteur) n'est pas disponible. Pour le reste, la conception et les équipements sont absolument identiques.

Cet exemple suinte littéralement de fibre de carbone, chaque composant étant soigneusement confectionné de ce matériau léger et résistant. La carrosserie, la structure, et même les roues sont en carbone pour limiter le poids et lui donner un look vraiment unique. La teinte verte et les garnitures vert fluo contribuent à rendre cette Koenigsegg unique en son genre.

L'anti-Bugatti par excellence ?

Pour rappel, la Koenigsegg Agera S est animée par un V8 5,0 litres développant 1030 chevaux et 1100 Nm de couple, des chiffres qui placent l'Agera S en concurrence directe avec la Bugatti Veyron et qui lui permettent également de rivaliser avec la Chiron.

Le compteur de vitesse de l'Agera S, gradué jusqu'à 450 km/h, donne une indication de ses velléités. L'Agera S est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, le 0 à 200 km/h réclame 7,9 secondes et la voiture peut atteindre 420 km/h en vitesse de pointe.

Le modèle vendu aux enchères a parcouru seulement 3323 kilomètres et a été récemment révisé chez le concessionnaire officiel Koenigsegg à Hong Kong. Comme indiqué, les enchères en ligne ont dépassé les 700 000 livres, soit environ 815 000 euros. Il reste encore quelques jours avant de renchérir sur le site internet de Collecting Cars.