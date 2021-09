Les ventes aux enchères de voitures sont très animées. Si vous n'y êtes jamais allé, il est difficile de décrire l'atmosphère qui y règne, mais les choses vont vite du début à la fin. Cela vaut pour les ventes aux enchères de voitures d'occasion dans les petites villes, mais dans les grandes ventes aux enchères de voitures de collection comme elles de Mecum, où la passion fait souvent monter les prix.

Malheureusement, l'agitation peut parfois conduire à une erreur, comme on le voit ici avec un pick-up Chevrolet C10 1980 à deux roues motrices, joliment restauré et modifié. Les valeurs de ces Chevrolet ont considérablement augmenté ces dernières années, et celui-ci est apparu lors de la vente aux enchères Mecum de Dallas 2021 début septembre.

Malheureusement, à un moment donné, dans la voie de transit avant d'atteindre le podium de vente, le capot a été sévèrement endommagé lors de sa fermeture. Ces pick-ups sont connus pour ce genre de problèmes, mais que cela se produise juste avant d'occuper le devant de la scène lors d'une vente aux enchères télévisée de premier plan ? C'est de la malchance.

À ce stade, une partie du mystère consiste à déterminer comment cela s'est produit, car certaines questions circulent sur les Internets. Voici ce que dit l'annonceur sur la vidéo alors que le pick-up s'approche de la vente aux enchères.

"Alors qu'il se trouvait dans la voie d'accès, le capot a été plié pendant qu'il était fermé, comme vous pouvez le voir. Le vendeur couvrira jusqu'à 1 500 $ pour le remplacement du capot et la peinture."

Sur cette base, il semble que c'est le vendeur lui-même qui a plié le capot en le fermant. Cependant, les propriétaires de véhicules sont-ils autorisés à entrer dans la zone de rassemblement avant la vente aux enchères ? Est-ce qu'un acheteur potentiel a endommagé le capot en essayant de le fermer ? Ou bien, un employé de Mecum a-t-il plié le capot en le fermant comme le suggèrent les commentaires de la vidéo ? Nous avons contacté Mecum à ce sujet, car faire payer un propriétaire pour l'erreur de quelqu'un d'autre vaut certainement la peine de s'y attarder. Jusqu'à présent, nos messages sont restés sans réponse, ce qui nous laisse perplexes.

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas semblé dissuader les acheteurs de s'engager. Avec un moteur V8 LS de 5,3 litres sous le capot et une suspension délicate parmi les modifications souhaitables, Mecum indique que le camion s'est vendu pour 31 900 dollars (∼27 200 €).