Plus de quatre mois d'attente pour une Renault Clio neuve ou une Peugeot 208 (contre deux en temps normal), jusqu'à dix mois pour la nouvelle Fiat 500 électrique entre la signature du bon de commande et la livraison, et quasiment un an pour un Audi Q3 flambant neuf avec quelques options spécifiques, personne n'est épargné par la crise des semi-conducteurs qui sévit actuellement.

La plupart des usines ont dû réadapter leur cadence et ralentir la production, comme Toyota par exemple, l'un des plus grands constructeurs au monde, qui a mis au ralenti depuis août dernier ses usines aux États-Unis, au Canada, au Mexique ou encore en France, tout en réajustant ses prévisions et ses objectifs de production.

La patience est une vertu, mais...

L'un des derniers constructeurs à s'incliner devant la pénurie de puces, c'est Mercedes-Benz, qui a révélé au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) qu'entre la signature du bon de commande et la livraison, pour certains modèles spécifiques, il pourrait y avoir un délai dépassant les douze mois. Généralement, quand un client passe une commande, il espère la recevoir rapidement, ce qui pourrait évidemment causer de sérieux problèmes à Mercedes, et à bien d'autres constructeurs, d'ici les prochains mois, avec de nombreux clients qui pourraient se rabattre sur d'autres produits, livrables plus rapidement.

"La demande est énorme chez Mercedes-Benz, et en même temps, il y a malheureusement de sévères restrictions dues à la pénurie de semi-conducteurs", a déclaré Ola Källenius, le patron de Daimler, au journal FAZ. "Pour certains modèles, les délais d'attente sont plus longs que nous le souhaiterions. Dans certains cas, il faudra attendre plus d'un an."

Ola Källenius a également fait écho à ce qui a été précédemment rapporté à ce sujet dans une interview. Selon Mercedes et BMW, la pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait sévir jusqu'en 2023, même si l'impact sur la production de véhicules devrait être moins perceptible l'année prochaine. En d'autres termes, il y aura quelques signes d'amélioration en 2022, mais un retour à la normale n'est pas à prévoir avant au moins un an et demi.

En raison d'une électronique embarquée riche, la nouvelle Mercedes EQS est évidemment concernée par d'importants délais de livraison.

Mercedes en proie à d'autres problèmes

Le patron de Daimler à aussi tenu a apporter quelques éclaircissements sur d'autres sujets concernant la firme étoilée, comme la suppression des véhicules équipés d'un V8 pour 2022 aux États-Unis. Si, au début, certaines informations évoquaient un problème d'approvisionnement concernant certaines pièces, Ola Källenius a tenu à remettre les choses au clair en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'approvisionnement, mais de qualité, tout en ajoutant que le V8 allait revenir ensuite au catalogue de la marque aux États-Unis.

Et, d'une manière générale, Mercedes n'en a pas terminé avec son V8, car dans une récente interview, Philipp Scheimer, le patron de Mercedes-AMG, a déclaré que le V8 4,0 litres bi-turbo devrait perdurer encore dix ans.