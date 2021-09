Il y a quelques jours, Ford a levé le voile sur le restylage de mi-carrière de sa petite Fiesta, le best-seller de la marque en France, avec un rapport qualité/prix quasiment imbattable dans son segment. Comme à l'accoutumée, les restylages sont avant tout de petites mises à jour esthétiques et technologiques pour se remettre au niveau d'une concurrence qui, en quatre ans, s'est bien étoffée.

Esthétiquement, vous remarquerez quelques petits changements par rapport à la première phase, avec un bouclier avant légèrement revu, une calandre redessinée, ou encore l'arrivée d'optiques à LED de série sur toute la gamme. Les versions les plus haut de gamme peuvent bénéficier des feux Matrix LED. À bord, les changements sont avant tout technologiques, avec l'arrivée d'une instrumentation numérique de 12,3 pouces disponible de série à partir de la finition Titanium Vignale. De nouvelles selleries ont été ajoutées, tandis que les sièges sport de la version ST ont été revus pour un meilleur maintien.

Les tarifs

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix en matière de motorisations pour cette Fiesta, même si la marque fait l'impasse sur l'hybride et l'électrique, la plateforme de la voiture ne s'y prêtant pas. Le diesel n'est pas disponible au catalogue non plus.

De base, nous retrouvons un petit bloc de 75 chevaux pour constituer un prix d'appel. Ensuite, la puissance grimpe à 95 chevaux grâce à la version Flexifuel fonctionnant à l'E85, puis 125 et 155 chevaux. Ces deux derniers moteurs sont dotés d'une micro-hybridation. La version sportive ST de 200 chevaux a été reconduite. Précisons que les Ford Fiesta en trois ou cinq portes sont aux mêmes prix.

Cool & Con. Tit. Vignale ST Line ST Line X Active X ST 75 ch BVM6 16 990 € 95 ch BVM6 18 490 € 22 390 € 20 890 € 21 990 € 21 990 € 125 ch BVM6 21 990 € 23 090 € 23 090 € 125 ch BVA6 25 290 € 24 890 € 24 890 € 155 ch BVM6 24 490 € 24 490 € 200 ch BVM6 26 990 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme se compose de sept niveaux de finition en comptant la version ST et le niveau Titanium Business réservé aux professionnels. D'emblée, la voiture est plutôt bien équipée, avec un écran tactile de 8 pouces, la climatisation, les feux à LED ou encore le régulateur de vitesse.

Cool & Connect :

Aide au maintien dans la voie

Régulateur/limiteur de vitesse

Phares à LED

Rétroviseurs électriques

Allumage automatique des feux

Climatisation manuelle

Banquette 60/40

Vitres avant électriques

Écran tactile de 8 pouces

Compatibilités Apple CarPlay et Android Auto

Ordinateur de bord.

Titanium Vignale (en plus de Cool & Connect)

Radars de recul

Climatisation automatique

Vitres arrière électriques

Reconnaissance des panneaux signalisation

Alerte baisse de vigilance du conducteur

Capteur de pluie

Jantes de 17 pouces

Pare-brise, sièges avant et volant cuir chauffants

Rétroviseurs chauffants

Caméra de recul

Navigation

Instrumentation numérique

Accès et démarrage mains libres

Éclairage d'ambiance.

ST Line (en plus de Cool & Connect)

Radars de recul

Climatisation automatique

Vitres arrière électriques

Reconnaissance des panneaux signalisation

Alerte baisse de vigilance du conducteur

Kit carrosserie ST Line

Jantes 17 pouces ST Line

Suspensions sport

Volant cuir à méplat

ST Line X (en plus de ST Line)

Capteur de pluie

Caméra de recul

Navigation

Accès et démarrage mains libres

Éclairage d'ambiance

Active X (en plus de Cool & Connect)