Et si la voiture du futur n'était pas une voiture ? La question semble pour le moins provocante, mais si par voiture du futur on entend un véhicule qui se conduit tout seul dans un endroit où l'important est simplement de se rendre du point A au point B, alors ça pourrait effectivement être le cas !

À tel point que Citroën a déjà imaginé un tel véhicule et un écosystème d'utilisation possible où la voiture deviendrait une sorte de skateboard, et le corps une capsule aux formes différentes selon les besoins... Bienvenue dans le monde de Citroën Autonomous Mobility Vision !

Un Citroën Skate et des pods

Le projet rappelle certains films de science-fiction dans lesquels la voiture prend la forme d'une capsule pour transporter des personnes, tandis que le mouvement est assuré par une partie indépendante qui s'accroche à la capsule pour la déplacer là où c'est nécessaire, le tout de manière 100 % autonome.

Ce transporteur serait le Citroën Skate, qui se déplace dans toutes les directions possibles grâce à quatre roues sphériques qui peuvent aller dans toutes les directions, signées Goodyear.

Les capsules, quant à elles, sont appelées Pods, et s'imbriquent sur le "skate" en moins de 10 secondes et poussées à une vitesse maximale de 25 km/h. Bien entendu, tout cela ne se ferait pas sur des routes ouvertes à la circulation mais sur des voies réservées. La ville doit donc être rendue compatible avec ce type de véhicule, conçue pour être partagée, et open source en termes de construction de pods.

Il y en a pour tous les goûts

En parlant de pods, les trois premiers concepts ont été créés par "The Urban Collëctif", un collectif de trois sociétés dirigé par Citroën, qui comprend également Accor, la multinationale française de l'hôtellerie, et JCDecaux, la société de publicité. Et voici les résultats.

Faites votre sport en roulant

Le premier concept est le "Pullman Power Fitness", une salle de sport mobile qui permet de réduire le temps passé dans les embouteillages pendant les trajets urbains. On y trouve un rameur et un vélo d'appartement pour commencer de courtes séances d'entraînement avec le soutien d'un coach numérique.

La capsule est équipée de vitres teintées afin que vous puissiez vous entraîner en toute intimité au rythme de la musique. L'énergie générée par l'utilisation de l'équipement permet, entre autres, d'alimenter les batteries du Skate.

Une chambre d'hôtel mobile

Pour ceux qui préfèrent se détendre, il y a "Sofitel En Voyage", le pod dédié aux courts séjours des clients de la chaîne hôtelière de luxe Sofitel. Il offre une ambiance moderne, élégante et sophistiquée dans les couleurs et les matériaux.

Il peut accueillir jusqu'à trois passagers et autant de bagages, et un panneau LED affiche en temps réel les actualités, la météo et l'heure d'arrivée à destination. La capsule contient également un minibar avec des boissons et des collations, ainsi qu'une tablette pour demander de l'aide au concierge.

Transports publics réinventés

Enfin, il y a le pod "JCDecaux City Provider", imaginé comme une capsule partagée pour les transports publics. Les matériaux sont donc plus robustes, plus résistants aux intempéries et au vandalisme, et la configuration a été conçue pour être accessible aux personnes handicapées.

La capacité maximale est de cinq personnes, qui peuvent compter sur des prises USB pour recharger les smartphones et deux écrans interactifs qui peuvent également être utilisés par les touristes pour planifier leurs voyages.

Découvrez la vidéo du concept faite par nos confrères italiens :