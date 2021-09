Londres, 29 septembre 2021 - Faisant partie de Motorsport Network, motorsportstats.com s'est rapidement imposé comme le site web prééminent pour les statistiques des sports mécaniques, fournissant des données et des résultats pour plus de 2 500 événements, de la F1 à la Formule E en passant par l'IndyCar et le Championnat du monde des rallyes.

Le nouveau site, qui est lancé aujourd'hui, offre une expérience utilisateur nettement améliorée, avec une navigation simplifiée et des fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux visiteurs d'accéder facilement aux données qui les intéressent le plus. Les résultats complets des sessions, les profils de carrière, les calendriers et les analyses des courses (jusqu’à 50 par week-end) sont collectés, couvrant plusieurs fuseaux horaires.

Si le logo de Motorsport Stats, désormais familier, est conservé, une nouvelle présentation plus attrayante a été introduite, visant à placer le contenu actuel et tendance au premier plan du parcours de l'utilisateur.

Au service d'un public très engagé de passionnés de sport mécanique, Motorsport Stats joue également un rôle crucial en fournissant des données industrielles aux professionnels de la diffusion, du sponsoring et des médias.

En plus de maintenir des archives complètes de résultats couvrant plus de 100 ans de compétition, Motorsport Stats agit également en tant que fournisseur officiel de l'organe directeur mondial du sport automobile, la FIA, de Tencent (TCEHY) et de l'ensemble de l'écosystème de Motorsport Network Racing, grâce à son vaste portefeuille de données de course et de solutions analytiques.

La Formule E, la première série de courses entièrement électriques au monde, ainsi que les principales publications de sport automobile telles que GP Racing Magazine et Speed Week, utilisent également l'API de pointe de Motorsport Stats pour améliorer l'expérience de leurs propres utilisateurs.

Gustavo A. Roche, directeur général de Motorsport Stats, a déclaré : "Cette nouvelle conception du site web permet à Motorsport Stats de fournir un service inégalé à notre public très engagé de passionnés et de professionnels de la course automobile. En ajoutant plus de caractéristiques et de fonctionnalités, en améliorant la navigation, et en rendant l'accès plus facile et plus rapide, nous apportons plus de valeur à ce que nous pensons être une offre unique et complète, et avec des plans de croissance passionnants encore à venir".