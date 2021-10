Depuis sa première édition en 1929, le Concours d'Élégance de la Villa d'Este réunit, sur les rives du lac de Côme, quelques-unes des voitures les plus belles et les plus exclusives du monde entier. L'édition de cette année a tenu toutes ses promesses, avec notamment la présence de la voiture neuve supposée comme la plus chère au monde : la Rolls-Royce Boat Tail.

Il n'y a pas de prix officiel et ils ne seront jamais publiés : il s'agit en réalité d'une pièce unique créée par le département Coachbuilt de l'entreprise britannique, celui qui se consacre à satisfaire les demandes les plus complexes des clients les plus fortunés.

Exclusivité artisanale

Si chaque Rolls-Royce produite représente déjà le summum de l'élégance automobile, imaginez ce qui peut se produire sans limite de budget, lorsque la voiture prend forme non pas grâce à des robots, mais grâce aux mains d'artisans experts qui ont passé pas moins de quatre années à concevoir ce modèle. La Rolls-Royce Boat Tail place la barre encore plus haut : pratiquement tous les éléments ont été repensés à la base, de la forme de la carrosserie à l'habitacle, sans oublier les diverses options.

Pour vous donner quelques exemples, l'instrumentation et le tableau de bord sont complètement nouveaux, et rien n'a été repris d'une Rolls-Royce déjà existante. Le coffre possède un système d'ouverture spécifique en deux parties et dissimule − entre autres − un coffret pour le pique-nique, un parasol et un compartiment réfrigéré pour conserver une bouteille de champagne à température idéale. Summum du luxe, pour éviter que la bouteille de champagne ne "valse" dans tous les sens une fois la voiture en route, le compartiment a été fait selon les mesures des bouteilles de champagne préférées du client.

Retour gagnant

La Rolls-Royce Boat Tail est le deuxième modèle unique présenté par Rolls-Royce au Concours d'Élégance de la Villa d'Este. En effet, en 2017, la firme britannique avait présenté la Sweptails, la première création du département de personnalisation de la marque.

Inutile de vous précipiter aux abords du lac de Côme pour l'apercevoir, la voiture a déjà plié bagage pour retourner dans un lieu tenu secret, peut-être chez son propriétaire, ou peut-être chez Rolls-Royce dans l'optique d'être exposée prochainement à l'occasion d'autres évènements.