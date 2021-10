L'Ariel Atom 3.5 est équipée d'un quatre cylindres de 2,0 litres d'origine Honda, et celle que l'on voit dans cette vidéo est équipée d'un compresseur de suralimentation qui porte la puissance à 315 chevaux (231 kilowatts). Ce clip vous permet de l'entendre hurler comme aucune autre voiture à mesure que le bolide accélère sur l'autoroute. Allemande évidemment.

Lors des accélérations, le compresseur de l'Atom efface le son provenant de la voiture. Le conducteur porte même des bouchons d'oreille. À noter que cette Ariel a un pare-brise, le conducteur n'a donc pas besoin d'un casque ou de lunettes pour empêcher le vent d'entrer dans ses yeux. Ni les insectes d'entrer dans ses dents.

L'accélération dans les rapports inférieurs se fait sans effort. La route est suffisamment vide pour que le conducteur continue à pousser l'Ariel. Et au moment où le compteur de vitesse numérique oscille entre 242 et 243 km/h, il ne semble pas possible d'aller beaucoup plus vite.

Ce qui est étonnant avec l'Atom, c'est son minimalisme. Essentiellement, il y a un cadre tubulaire pour abriter le moteur, une paire de sièges, et c'est à peu près tout. Beaucoup d'entre elles n'ont même pas de pare-brise. La disposition est suffisamment simple pour que vous puissiez voir la roue avant et la suspension travailler dans la vidéo.

La vitesse en ligne droite n'est même pas le point fort de l'Atom. Son faible poids et son moteur central en font une machine très maniable qui prend les virages avec facilité. À en juger par cette vidéo, la réponse de l'accélérateur est pratiquement instantanée, ce qui serait parfait pour placer la voiture exactement au bon endroit dans un virage.

Pour rappel, la dernière version de l'Ariel Atom, l'Atom 4, celle de la galerie photo ci-dessus, qui a le même moteur que la Honda Civic Type R. Il délivre pas moins de 320 ch et 420 Nm de couple. Grâce à son poids plume, l'Atom 4 est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, et de filer à près de 261 km/h !