Certains moteurs montrent des signes de faiblesse dès 150 000 km. Il y a aussi ceux qui durent plus d'un million de kilomètres grâce à des propriétaires aimants et attentionnés. Cependant, il semble qu'il y ait encore des doutes sur les motorisations hybrides et leur longévité.

Alors pour régler cette question une fois pour toutes, la chaîne Youtube speedkar99 s'est mis en tête de démonter un moteur de Prius ayant parcouru environ un demi-million de kilomètres.

Mais d'abord, un petit historique. Le moteur ici provient de la Toyota Prius de 2004. Cela signifie que c'est un 1NZ-FXE qui subit un examen minutieux. C'est un moteur de 1,5 litre avec un cycle Atkinson, donc il n'est pas très enclin à produire de la puissance. Cependant, il se rattrape en maximisant l'efficacité thermique.

Les versions sans cycle Atkinson de la NZ ont également été utilisés dans divers modèles Toyota au cours des 20 dernières années. Parmi les modèles, il y a notamment la Toyota Yaris ou la Corolla. Bien que le 1NZ-FXE ne soit plus utilisé, la série de moteurs NZ est toujours présente dans le Taxi JPN avec une alimentation au GPL.

Et maintenant, retour à ce qui nous intéresse : le démontage. Alors, comment se porte un moteur de Prius 2004 qui a voyagé 17 ans durant, et qui est allé plus loin que LuneVous allez le voir, pas si mal ! Et il lui reste encore plusieurs centaines de milliers de kilomètres à parcourir pour peu qu'il soit un peu bichonné encore.

Commençons par le mauvais côté des choses. speedcar99 a noté la décoloration du moteur au fil du temps. Cela dit, c'est un peu une évidence, mais il y a quelques éléments qui ont réduit de quelques kilomètres la durée de vie du moteur. Les anneaux de contrôle de l'huile sont obstrués, ce qui signifie que le moteur n'a pas reçu la lubrification dont il avait besoin à un moment donné. Du carbone s'est accumulé au fil des ans, et l'accumulation de boue est évidente.

Mais dans l'ensemble, c'est l'usure habituelle associée aux moteurs à fort kilométrage. Le conseil ici est assez simple. Prenez soin de votre voiture et elle vous récompensera pour des décennies de service. Il est vrai que le moteur de cette Prius est loin d'être comparable à celui de la Volvo P1800 d'Irv Gordon, mais avec un peu de soin, n'importe quelle voiture peut aller loin, au delà des 300 000 km au moins !