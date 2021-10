Sotheby's est connue comme l'une des maisons de vente aux enchères les plus importantes et les plus dynamiques du monde pour l'art et le luxe depuis 1744. Et si l'on vous a souvent présenté des ventes d'automobiles exceptionnelles, c'est une vente un peu spéciale qui s'est déroulée ces derniers jours.

Cette année, la maison de vente aux enchères d'art a présenté Boundless Space : The Possibilities of Burning Man. Il s'agit d'une vente caritative qui présente des objets issus du Burning Man, ce festival qui se déroule chaque année dans le désert du Nevada. Et puisque vous lisez un site Web consacré à l'automobile, nous allons vous présenter trois voitures folles qui y ont été vendues !

Tout d'abord, la Rocket Car de David Best. Construite à partir d'une Cadillac Sedan DeVille originale de 1973, la Rocket Car est probablement la plus saine d'esprit parmi la sélection de voitures d'art vendues aux enchères.

La voiture, bien que ressemblant à une véritable automobile, un peu à la façon des véhicules futuristes des années 2000 tels qu'imaginés dans les années 1960, a été lourdement modifiée. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais la Rocket Car peut en fait accueillir 16 personnes. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est du moins comme ça qu'elle a été vue lors d'une édition du Burning Man.

La Rocket Car de David Best a été vendue pour 36 000 dollars (∼31 000 €).

La CarCroach A Motor City Survivor de Ryan C. Doyle a gagné en popularité au-delà des événements Burning Man. À la suite des manifestations de l'été 2020 (contre les violences policières), cette voiture d'art à l'allure d'araignée a été construite sur une Honda Civic immatriculée sur la route, mais elle s'est imposée en roulant sur une avenue de Détroit. Elle a été vendue 24 000 dollars (∼20 000 €).

Le concept le plus cher vendu lors de la vente aux enchères caritative était le Mayan Warrior d'Alex Grey, vendu pour 40 320 dollars (∼35 000 €). Avec des dimensions impressionnantes, 4 mètres de haut, le masque sculpté était fait de fibre de verre et de résine construit sur une armature en acier. Il représente les enseignements des Mayas, qui comprenaient des rituels sacrés, le mysticisme et la découverte de soi.