Voilà qui restera très certainement comme l'une des photos les plus insolites de l'année. Quand certains constructeurs automobiles dépensent des fortunes pour monter des voitures en haut de gratte-ciels ou de montagnes à coup d'hélicos pour des opérations de communication, la commune de Plounéventer a tous les projecteurs braquée sur elle depuis lundi : la commune du Finistère s'est réveillée avec un utilitaire posée sur un abribus !

Le mystère est apparemment apparu dans la nuit de dimanche à lundi, et c'est la gendarmerie du Finistère, devant l'incongruité de la situation, qui a posté une photo de ce Partner posé en hauteur, presque en équilibre, demandant à ses abonnés sur les réseaux sociaux s'ils avaient une idée de ce qui avait bien pu se passer. Évidemment, dans les commentaires, les extraterrestres semblent être les coupables idéals de ce qui semble être une mauvaise blague.

La dimension paranormale et l'évocation des petits hommes verts n'a visiblement convaincu les gendarmes qui ont préféré continuer à enquêter. Des investigations qui n'auront pas été si simples qu'on aurait pu le penser puisque si la plaque d'immatriculation a bien été associée à un nom, le propriétaire n'était pas joignable. De plus, il s'est avéré que la voiture venait d'être vendue et que la carte grise n'était donc plus à jour.

Mais après quelques jours d'une affaire qui a beaucoup fait parler d'elle, et d'une photo qui a fait le tour du monde, les gendarmes ont finalement réussi à résoudre le mystère : il s'agit en réalité d'un conflit entre voisins. Un différent apparemment d'ordre commercial, la vente d'une voiture, l'un des voisins s'étant servi d'un transpalette pour poser la voiture de celui avec qui il avait un litige sur l'abribus de la petite ville bretonne.

Si l'auteur de la mauvaise blague s'est finalement engagé à réparer les dommages causés, il échapperait à ce que la Mairie porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.