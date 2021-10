La ZAZ Zaporozhets était clairement la voiture du peuple de l'Union soviétique, tout comme la Volkswagen Beetle l'était pour l'Allemagne et l'humble Trabant pour l'Allemagne de l'Est. Plus de 3,4 millions d'exemplaires ont été produits entre 1960 et 1994, participant largement à la mobilité des Soviétiques pendant le régime communiste.

Bien que la Zaporozhets soit indéniablement mignonne, un groupe de Soviétiques a été inspiré par son moteur monté à l'arrière et refroidi par air. Un petit groupe de l'Institut central de recherche scientifique sur les moteurs d'automobiles et de véhicules (également connu sous le nom de NAMI), dirigé par Eduard Molchanov, le designer Felix Haydukov, les ingénieurs Igor Durnov et Leo Durnov, l'ingénieur chimiste Anatoly Sivorotkin et l'artiste Vladimir Eltyshev, a entrepris de concevoir une voiture de sport russe pour les masses.

Il convient de noter que ce projet de voiture de sport n'était pas officiel, ni approuvé par le gouvernement soviétique. Mais le groupe était soutenu par une personne influente. Kuzma Durnov était le directeur de l'atelier de carrosserie de Moscou et croyait fermement à l'idée d'une voiture de sport de fabrication russe. Il a soutenu l'équipe d'ingénieurs et de designers dans sa démarche.

D'ailleurs, son soutien sera reconnu par le don de l'honorifique "KD" (les initiales de Kuzma Durnov) devant le nom "Sport 900" de la future voiture de sport.

Sous l'élégante carrosserie en fibre de verre, un petit moteur V4 de 887 cm3 d'une trentaine de chevaux, monté à l'arrière et refroidi par air, volé directement à la populaire ZAZ-965 Zaporozhets, logé dans un châssis tubulaire. Ce moteur produisait 22 kW et 52 Nm, ce qui permettait à la KD Sport 900 d'atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. En théorie.

Le montage du moteur à l'arrière a donné aux concepteurs de la KD la liberté de jouer avec la forme de la voiture, les caractéristiques les plus frappantes étant les grands conduits et autres évents d'admission d'air qui courent sur presque toute la longueur de la carrosserie.

Le design de la sportive n'avait rien à envier à certaines productions occidentales de l'époque (l'équipe a commencé à concevoir la Sport 900 en 1963), sa forme rappelant (ou dérivant peut-être) de la Volkswagen Karmann Ghia et de la Volvo P1800.

Mesurant 3,72 mètres de long, 1,45 mètre de large et 1,17 mètre de haut, le KD Sport 900 pesait seulement 500 kg, grâce notamment à sa carrosserie en fibre de verre.

Le groupe avait besoin d'une autorisation pour lancer la production à grande échelle, mais, sans surprise, les patrons communistes de l'Union soviétique ont rejeté l'idée et ont anéanti les espoirs et les rêves de ce groupe de Russes visionnaires en 1969.

Mais les espoirs et les rêves sont une chose, la construction de six prototypes en est une autre. Ces six prototypes étaient exposés à Moscou à l'époque, chaque membre de l'équipe de conception et d'ingénierie utilisant la KD Sport 900 comme une voiture de tous les jours.

Aussi fou que cela puisse paraître, plusieurs des six voitures existent encore aujourd'hui, certains dans de piteux états. Il ne reste plus qu'à espérer un projet de restauration qui ramènerait l'une des 900 KD Sport restantes à son état d'origine, un hommage historique approprié à celle que l'on appelle familièrement la "Porsche russe".

Le designer automobile Artem Popkov, qui se fait appeler nimco_works sur Instagram, a réimaginé une interprétation moderne de la KD Sport 900 :





Ses superbes rendus CGI restent fidèles à l'original, mais dans une réimagination moderne et musclée qui est à la fois belle et un clin d'œil à la façon dont la KD Sport 900 originale aurait pu évoluer au fil des décennies jusqu'à nous.