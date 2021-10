C'est ce week-end des 16 et 17 octobre 2021 qu'avait lieu le 78e Member's Meeting de Goodwood, un événement plus intime que l'habituel Festival of Speed. Mais si l'événement célèbre la camaraderie entre les membres du Goodwood Road Racing Club, c'est aussi l'endroit idéal pour mettre en valeur des voitures spéciales.

Parmi ces voitures, cette année, il y avait la Gordon Murray T.50, qui a fait des débuts fracassants sur le circuit automobile de Goodwood. Mieux encore, la supercar à siège central a fait trois tours de piste, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-jointe. L'occasion de l'écouter chanter la plus belle mélodie qui soit, celle du V12 ! Fantastique. C'est le pilote Dario Franchitti qui est aux commandes de la T.50 pour ces quelques tours.

Galerie: Gordon Murray Automotive T.50

40 Photos

Si la T.50 vous semble familière, c'est sans doute qu'elle vous rappelle la McLaren F1. Et finalement, quoi de plus normal puisqu'elle est fabriquée par Gordon Murray, l'ingénieur à l'origine de la F1. Donc oui, de nombreux éléments de design proviennent de la précédente McLaren, et ce n'est sans doute pas pour nous déplaire.

Pour les non-initiés, le moteur qui hurle dans la T.50 est un V12 de 4,0 litres fabriqué sur mesure par Cosworth et Gordon Murray Automotive, développant 654 chevaux (488 kilowatts) et 344 467 Newton-mètres de couple, avec une zone rouge de 12 100 tr/min. Il ne pèse que 177 kilos, ce qui en fait le V12 le plus léger jamais construit pour la route.

Chaque acheteur d'une T.50 doit rencontrer l'entreprise afin que celle-ci puisse personnaliser la position du siège, le réglage du volant et la position des pédales en fonction de ses préférences.

Combien coûte au juste la T.50 ? Eh bien, Gordon Murray Automotive demande 2,36 millions de livres sterling avant impôts (3,08 millions de dollars au taux de change actuel) pour chaque exemplaire. L'entreprise ne prévoit de produire que 100 unités de la T.50, tandis que la T.50s Niki Lauda destinée à la piste est limitée à 25 unités.

La production de la Gordon Murray T.50 devrait commencer en janvier 2022, tandis que les livraisons à ses clients fortunés devraient avoir lieu plus tard la même année.