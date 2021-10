Depuis la sortie du clip il y a quelques jours, le 15 octobre 2021, les chiffres ne cessent de grimper à une vitesse ahurissante. Il n'aura fallu que quelques heures, moins d'une demi journée, pour que le grand retour de la chanteuse Adele atteigne 20 millions de vues. Et depuis, on s'approche des 100 millions de vues.

Il faut dire que chanteuse britannique est l'une des reines de YouTube. Son clip de la chanson "Hello", qui remonte certes à 2015, totalise presque 2,9 milliards de vues. On comprend qu'Adele soit aussi attendue par les fans. Mais la chanteuse est de retour après une longue pause et les fans d'automobile risquent d'être comblés : elle y conduit un youngtimer BMW, une Série 5 de génération E34 !

On vous l'avait dit ! 10 BMW à acheter avant qu'il ne soit trop tard !

"Easy On Me" est le titre de la première chanson du nouvel album d'Adele, qui est sur YouTube depuis le 15.10.21. Découvrez la vidéo, et donc la BMW E34, ci-dessous :

On y voit Adele qui quitte une maison (vraisemblablement aux États-Unis) et part avec sac et bagages. Ce qui est intéressant pour nous, fans de vieilles boîtes de conserve, c'est que la chanteuse est assise devant la remorque accrochée à une vieille BMW.

En réalité, on ne voit pas très bien tout de suite qu'il s'agit d'une Série 5 E34. Mais on remarque quand même le célèbre pli Hofmeister qui nous donne un premier indice du modèle BMW, et ce n'est que vers 3 minutes que l'on a la certitude qu'Adele, de son vrai nom Laurie Blue Adkins (son nom complet), est assise dans une E34.

Mais ce n'est pas tout puisque Adele et le réalisateur ont intégré encore plus de vieilles voitures dans la vidéo. À 2:38, elle dépasse un couple de mariés dans un cruiser américain ouvert, à 4:13, elle rencontre des jeunes gens dans un break Volvo 245.

Le prix des BMW Série 5 E34 va-t-il augmenter après le passage dans ce clip, comme ce fut le cas pour la E28 aux États-Unis il y a quelque temps en raison de sa participation à "Mission Impossible" ? Une chose est sûre : les bonnes E34 deviennent plus rares.

Plus de 1,3 million d'unités sont sorties des chaînes de production entre 1988 et 1996, donc pour une partie d'entre elles, elles sont déjà en collection (30 ans). La E34 était disponible en version berline et break. Rares sont celles qui sont encore en bon état et surtout, qui n'ont pas été modifiées. En bon état, les prix varient de moins de 5000 € (518i) à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une M5 Touring.