La vente aux enchères organisée par la maison RM Sotheby's à Londres le 6 novembre mettra en avant trois sportives appartenant au passé, trois modèles qui ont marqué plusieurs chapitres importants de l'histoire de la firme allemande.

Trois voitures rares et avant-gardistes pour leur époque, destinées à devenir l'objet du désir de nombreux collectionneurs du monde entier. Voici leur histoire.

Porsche 356 C Carrera 2 2000 GS Coupé (1964)

Malgré une carrosserie très sobre et presque indiscernable de la 356 C de 95 chevaux, cette Carrera 2 est animée par le même moteur 2,0 litres de 130 chevaux que la puissante 550 Spyder et est capable de passer de 0 à 100 km/h en 9 secondes avec une vitesse de pointe de 210 km/h. Certains historiens pensent qu'il s'agit de l'un des 101 exemplaires construits, et de l'un des six fabriqués pour les pays avec le poste de conduite à gauche.

La voiture a appartenu à divers pilotes et collectionneurs au fil des ans et est équipée d'options extrêmement rares telles qu'un toit panoramique électrique, entre autres. Sa valeur pourrait se situer entre 500 000 et 600 000 livres (soit entre 590 000 et 710 000 euros).

Porsche 934 (1976)

La 934 est une icône des modèles appartenant au Groupe 4 dans les années 1970. Développée comme une version "routière" de la Porsche 911 Turbo (appelée "930" dans certains pays), elle n'a été construite qu'à 31 exemplaires. Plusieurs fois vainqueur de grands prix dans le championnat européen GT et dans la série Trans-Am aux États-Unis, cette 934 pourrait retrouver la piste et la route pour d'autres événements dédiés aux légendes du sport automobile.

Ce modèle pèse un peu plus d'une tonne et est animé par un six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 487 chevaux, le tout avec des performances de supercars modernes, en témoigne le 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes et une vitesse de pointe avoisinant les 300 km/h. Selon RM Sotheby's, elle pourrait valoir entre 875 000 et 975 000 livres (entre 1,07 et 1,15 million d'euros).

Porsche 959 Komfort (1987)

La 959 est sans doute l'une des Porsche les plus emblématiques des années 1980. Créée comme une sorte de "projet spécial" pour les courses du Groupe B, la 959 est devenue par la suite une supercar à part entière. Cependant, avec autant d'argent investi, chaque voiture vendue représentait une perte de 50 % pour Porsche, qui a arrêté la production après la vente de 292 modèles.

Équipée d'un moteur de 450 chevaux et d'un système sophistiqué de transmission intégrale, la 959 était même dotée d'amortisseurs à commande électronique. Une première pour l'époque. Cette 959 a parcouru environ 27 000 kilomètres et, malgré son excellent état, n'a jamais été restaurée. Elle pourrait s'échanger moyennant plus d'un million de livres (soit environ 1,2 million d'euros).