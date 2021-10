Comment donner un coup de fouet à une compacte un peu âgée comme la Volkswagen Golf GTI ? Il y a quelques années encore, il aurait fallu travailler sur le moteur, mais maintenant que la popularité des voitures électriques augmente, la conversion électrique ou "retrofit" devient une option de plus en plus envisagée. Si si !

La preuve avec la société britannique eDub Services, qui a modifié une Golf GTI de deuxième génération en installant une motorisation provenant de Tesla à la place du classique moteur à essence 1,8 litre à huit soupapes.

De l'extérieur, c'est une GTI "normale"

La Golf ainsi préparée développe 164 ch. Mais selon Kit Lacey, directeur commercial d'eDub Services, elle peut facilement supporter "plus de 270 ch". À la place du levier de vitesse manuel, un sélecteur de vitesse a été installé avec trois modes de conduite : Conduite, point mort et marche arrière.

Le cockpit n'a pas subi de changements majeurs, si ce n'est l'installation de trois cadrans sur le tableau de bord indiquant la vitesse, l'état de charge de la batterie et l'intensité du courant avec une section dédiée à la régénération. Parmi les autres changements, citons le système d'éclairage, qui a été mis à jour avec la technologie LED, et le système de chauffage, qui fonctionne désormais avec la haute tension fournie par le bloc-batterie.

274 km d'autonomie

L'ensemble du processus de conversion a duré 15 mois pour perfectionner et affiner tous les composants du groupe motopropulseur électrique et les intégrer dans la Volkswagen Golf GTI. Le moteur est alimenté par une batterie de 53 kWh avec une autonomie allant jusqu'à 274 km, mais une version de plus faible capacité de 35 kWh avec une autonomie d'environ 193 km est en préparation.

Pour l'instant, la voiture de sport compacte de Volkswagen est compatible avec la recharge rapide ChadeMO, mais à l'avenir, il sera également possible d'utiliser le système européen CCS2, qui permettra des vitesses de recharge allant jusqu'à 70 kW. Les commandes pour cette Golf GTI électrifiée de deuxième génération ont déjà commencé et la société eDub Services commencera la production à partir de 2022.