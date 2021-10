L’enquête a obtenu un record de 167 000 réponses

Ce sport est plus populaire que jamais, 90% des participants pensent que la F1 est "le summum du sport automobile"

Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo sont les pilotes préférés des fans

McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes au sommet des équipes de F1

Austin, Texas, le 21 octobre 2021 - La F1 et Motorsport Network annoncent aujourd’hui les résultats de l’enquête Global F1 Fan 2021. Lancée début septembre, elle a été commandée par Motorsport Network en partenariat avec la Formule 1 et Nielsen Sports, experts mondiaux dans l’information, les données et les mesures. Diffusée en 15 langues à travers le site Motorsport.com, l’enquête a reçu 167 000 réponses de fans de 187 pays différents. L'enquête de 2021 est la plus grande enquête sportive jamais analysée par Nielsen Sports.

Les résultats du sondage Global F1 Fan révèlent que la Formule 1 est considérée comme le summum du sport automobile aux yeux des fans du monde entier. La Formule 1 voit également un intérêt et un engagement plus fort, plus enthousiaste, plus divers et plus évolué de ses fans depuis la dernière enquête de 2017. Globalement, le sondage a enregistré la taille d'échantillon la plus jeune et la plus diversifiée à ce jour, avec un âge moyen de 32 ans (4 ans de moins qu’en 2017), une participation de 18,3% des femmes au sondage qui a presque doublé (10% en 2017), et la participation des étudiants est de 26% contre 18% en 2017.

"Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous les fans qui ont pris le temps de partager leurs opinions dans cette en immense enquête. Leurs avis sont précieux pour nous, et nous sommes extrêmement heureux des résultats que nous avons vus. Je veux également remercier Motorsport Network et Nielsen Sports pour leur incroyable travail", déclare Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Nous sommes privilégiés d’avoir une communauté de fans aussi internationale, avec des courses partout dans le monde. Nous touchons tous les coins du globe grâce à nos événements, aux émissions télévisées, aux réseaux sociaux et aux contenus médiatiques. C’est une chance d’avoir de telles plateformes mais c’est aussi une responsabilité. Nous devons protéger ce que nous avons, le développer, toucher davantage de fans et garantir que ces bienfaits perdurent et se renforcent. Les résultats de l’enquête montrent que nous faisons les bonnes choses et nous continuerons de nous focaliser sur la création de divertissement sur et en-dehors de la piste car c’est ce que veulent nos fans. Nous sommes enthousiastes à propos de notre futur et nous savons que nos fans le sont aussi."

Les résultats de l’enquête Motorsport Network Global F1 Fan indiquent que les fans sont enthousiastes avec les directions que le sport prend. Selon les personnes interrogées, la F1 a renforcé sa position de leader mondial des sports automobiles, avec 90% des participants qui pensent que la Formule 1 est "au sommet des sports automobiles". En 2017, 25% des fans disaient que le sport était en meilleure santé qu’il y a 5 ans – ce nombre a augmenté à 55%, et encore plus chez les moins de 35 ans (59%).

"Quelle époque excitante pour un fan de F1 !", exprime James Allen, président de Motorsport Network. "Cette enquête est toujours un grand engagement, rendu possible par la collaboration entre Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman et les équipes de F1, ainsi que nos collègues de Nielsen. Et bien sûr aux fans des 187 pays qui ont répondu au sondage, dont les résultats montrent que la F1 est en excellente santé, certainement meilleure que je l’ai connue pendant mes 30 ans de carrière dans ce sport. Par le passé, la F1 s'est battue pour attirer des fans plus jeunes, et en particulier des femmes. Cette enquête montre comment la nouvelle approche numérique et cet effet d’entonnoir dans certains projets comme 'Drive to survive' sur Netflix ont attiré une nouvelle génération de passionnés de F1.

Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, n’importe qui dans le monde peut aujourd’hui devenir un fan de F1. Chez Motorsport Network, nous avons identifié ce phénomène il y a quelques temps déjà, c’est pourquoi nous avons créé une communauté mondiale autour des sports mécaniques dans le monde entier."

D’après les fans interrogés, l’attribut de marque numéro 1 de la F1 est "excitant" - les autres attributs de marque sont "technologique", "onéreux", "compétitif" et "divertissant". C’est la première fois que "compétitif" et "divertissant" apparaissent dans le top 5. De plus, deux tiers des sondés estiment que la F1 surpasse leurs attentes en termes de "technologie avant-gardiste".

"Nielsen Sports est heureux de collaborer une nouvelle fois avec Motorsport Network et les nombreux fans de F1 dans le monde pour leur offrir une plateforme où leur voix est entendue. C’est la plus grande enquête sur le sport que nous ayons jamais conduite, et les données démontrent clairement une incroyable croissance et santé générale de la F1 et des sports automobiles", affirme Nigel Geach, vice-président Global Motorsport de Nielsen Sports.

Les résultats de l’enquête ont été révélés aujourd’hui lors du Grand Prix des Etats-Unis de F1 à Austin. Ils portent sur la taille et les caractéristiques démographiques de l'audience de ce sport, la disposition et l'attitude des fans à l'égard de la F1, leur affinité pour les courses, les équipes, les pilotes, ainsi que leur consommation de courses à distance et en direct.

Résultats principaux du sondage Global F1 Fan 2021

Équipes, pilotes et courses préférés

91% des fans de F1 ont une équipe préférée, et 94% un pilote préféré.

McLaren a connu une renaissance et est maintenant l’équipe la plus populaire, suivie par Red Bull, Ferrari et Mercedes.

Max Verstappen est le pilote préféré, notamment parmi les 25-34 ans. Lando Norris est numéro 2 et est le pilote le mieux classé parmi les femmes. Lewis Hamilton est numéro 3, il est le mieux classé au Royaume-Uni et par les fans de plus de 35 ans. Daniel Ricciardo est en quatrième position, le mieux classé en Australie et deuxième parmi les femmes.

Les courses préférées des fans sont Monza, Spa, Silverstone et Monaco.

Médias, TV et jeux vidéo

Aujourd’hui, la moitié des fans regardent les courses sur des chaînes de télévision payantes.

68% des fans veulent regarder les courses en direct à la télévision, alors que 13,8% souhaitent regarder en ligne.

Plus de la moitié des fans (51%) jouent à des jeux vidéo spécialisés dans les sports automobiles. 64% des 16-34 ans sont des joueurs actifs de sport automobile.

Parmi les 16-24 ans, 80% ont déjà joué aux jeux vidéo de Formule 1 et 34% ont regardé des vidéos d’eSport de F1.

Résultats supplémentaires

Une audience plus jeune en plein développement : USA (50%), Inde (55%), Chine (58%), Mexico (45%) ; ils ont également indiqué qu'ils suivent ce sport depuis moins de cinq ans.

55% des fans pensent que la F1 devrait être le leader mondial dans le développement de carburants 100% durables. 67% des fans sont conscients du plan de la F1 d’introduire des carburants 100% durables dès 2025.

58% des fans pensent que ce sport est un bon équilibre entre sport et divertissement (contre 39% en 2017). Ce sentiment est principalement ressenti par les nouveaux fans de F1 (81% ont commencé à suivre la F1 dans les 12 derniers mois).

Twitter est le réseau social le plus utilisé pendant les week-ends de course. Instagram a la plus forte croissance.

Pour accéder au sondage complet, veuillez cliquer ici.