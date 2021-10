Si vous pensez à l'Audi 80, en particulier à la B4 - la dernière génération avant l'arrivée de sa descendante directe, l'A4 - vous pensez probablement immédiatement à la RS2, le méchant break de 315 ch, le premier de tous les modèles RS qui ont suivi au fil des ans. Une voiture familiale qui cachait bien son jeu, basée sur un modèle fiable mais certainement pas sportif à la base !

Mais le temps et la folie - saine - des passionnés peuvent faire des miracles et donner à la voiture moyenne d'Ingolstadt quelque chose qu'elle n'a jamais eu de 1972 à 1995 : une puissance infinie. C'est le cas de cette Audi 80 de 1983 (une B2) très spéciale que vous découvrez dans la vidéo ci-dessous, et dont la forme carrée classique cache une puissance plus exagérée que jamais : 610 ch. Oui, elle surpasse même l'actuelle RS 6 !

Ce sleeper par excellence est signé par le spécialiste Paul's Classic Car Restorations et se dévoile dans une vidéo sur la chaîne Youtube LivingLifeFast. Basée sur une Audi 80 Quattro classique, il embarquait à l'origine un moteur 5 cylindres de 2,2 litres produisant 136 ch. Une berline tranquille dotée d'une transmission intégrale pour rendre les trajets plus sûrs, qui n'a jamais pensé pouvoir atteindre les niveaux de puissance et d'élaboration d'une supercar.

La transformation concerne tout d'abord le moteur, qui est de nouveau un 5 cylindres 2.2, mais repris lui de la S2. Développant à l'origine 230 ch, il a ensuite été porté à 610 ch (avec 710 Nm de couple) grâce à de lourdes modifications, qui ont également changé le timbre de voix. La transmission est celle d'une Audi 200 des USA, tandis que la plupart des parties mécaniques sont encore d'origine.

En la regardant, on ne penserait pas que cette berline Audi cache tant de puissance sous le capot : les changements esthétiques sont en effet minimes, et même l'habitacle est resté le même que par le passé, avec du simple plastique noir partout, un pommeau de levier de vitesse en bois, des sièges en cuir qui ne cachent pas l'usure du temps, et une instrumentation qui semble ne pas avoir été modifée.

Dans la vidéo, l'heureux créateur de cette Audi 80 exagérée raconte l'histoire de sa naissance, soulignant que le rapport poids/puissance de la berline allemande est supérieur à celui d'une Pagani Zonda, sans toutefois préciser quelle version de l'hypercar de San Cesario sul Panaro il a en tête. Mais quand même, qui l'aurait cru pour cette Audi 80 ?