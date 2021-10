Nous sommes sur le point d'obtenir enfin des informations complètes sur la Chevrolet Corvette Z06 millésime 2023. Le lancement officiel aura lieu le 26 octobre, et nous avons déjà pu voir des photos de l'extérieur de la voiture. Mais voici qu'une nouvelle vidéo teaser confirme que le cabriolet Z06 est aussi dans l'équation, ce qui devrait être la meilleure façon d'entendre son moteur tourner jusqu'à 8 500 tr/min. Ou peut-être même 8600 tr/min ?

Nous savons que le V8 à vilebrequin plat - qui devrait être un 5,5 litres - atteindra au moins 8500 tours. La vidéo teaser ci-dessus nous donne un aperçu du tachymètre numérique qui va jusqu'à 9000 tr/min, bien que la zone rouge semble commencer à 8500.

Pour autant, nous avons quelques doutes car l'annonce de Chevrolet accompagnant le teaser fait dit qu'il reste 8600 minutes avant la présentation du du long métrage sur l'auto, qui sera également présenté en première lors du dévoilement de la Z06. Une drôle de façon de faire référence au temps, alors ne soyez pas surpris si la zone rouge officielle est effectivement de 8600 tr/min.

En plus de faire clignoter le tachymètre, le clip teaser confirme également la présence d'un cabriolet Z06. Un bref aperçu montre un design similaire à celui de la Stingray, bien que les ombres cachent d'autres éléments de design qui pourraient différer entre la 'Vette de base et les cabriolets Z06. On ne sait pas encore si le cabriolet sera proposé avec les packs de performance Z06 améliorés.

Quant à ce long métrage, il s'agit d'une vidéo de 30 minutes intitulée Putting the World on Notice. En plus d'être très complet sur la Z06, il comprendra des interviews d'ingénieurs et de concepteurs, ainsi que des apparitions de célébrités comme Devin Booker, superstar de la NBA, et Emelia Hartford, YouTubeuse fan de la Corvette C8. La vidéo sera suivie d'un débat avec d'autres personnalités liées à la Corvette.

Tout se passera le mardi 26 octobre à partir de 18 h, heure de Paris.