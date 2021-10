Le design des nouvelles BMW continue de susciter de houleuses discussions parmi les passionnés. Désormais, lorsqu'un nouveau modèle est dévoilé, le premier sujet abordé est la calandre : sera-t-elle "XXL" comme la Série 4 ou l'iX ou sera-t-elle plus traditionnelle comme la Série 3 ou la Série 5 ?

C'est difficile à dire, notamment parce que les futures BMW seront de plus en plus "audacieuses et distinctives", d'après Domagoj Dukec, le responsable du design de la marque allemande.

Le BMW iX donnera l'impulsion en matière de design pour les futurs modèles de la marque.

Se distinguer des autres

Ces derniers mois, Domagoj Dukec a défendu à plusieurs reprises le nouveau style de la marque et, dans une interview accordée à Autocar, a réaffirmé la direction prise par BMW en termes de style. La discussion a tourné autour de la BMW i Vision Circular, un concept-car présenté au Salon de Munich qui donne un premier aperçu du design des futures BMW.

Selon lui, il ne suffit pas de faire des voitures "audacieuses" : "Tout le monde est capable de concevoir un modèle attrayant. En revanche, s'il manque d'expressivité ou de signification réelle, il devient un objet vide de sens".

En parlant de sens, le lancement du concept-car i Vision Circular a marqué le début de la "Neue Klasse", un nouveau slogan permettant d'identifier l'évolution de BMW à travers l'électrification, la numérisation et la durabilité.

Le concept-car BMW i Vision Circular.

Une calandre spéciale pour chaque nouveau modèle

Les prochaines BMW seront donc axées sur le design, mais aussi sur leur fonctionnalité. L'exemple le plus récent donné par la marque, c'est la présence de la calandre XXL sur les nouvelles i4 et le SUV iX qui, au-delà du style, permet aussi d'y loger quelques éléments indispensables aux technologies présentes au sein du véhicule, et notamment les systèmes d'aides à la conduite.

Chaque BMW aura aussi son propre "caractère". Comme le souligne le designer Adrian Van Hooydonk, les futurs modèles auront une calandre dont la forme et la taille varieront en fonction de la personnalité de la voiture. La gamme actuelle est d'ailleurs déjà très diversifiée et comprend des styles très différents d'un segment à l'autre, comme c'est le cas pour la famille Série 2, avec une calandre qui paraîtrait presque minuscule pour la M240i par exemple, tandis que le nouveau Active Tourer hérite de deux naseaux beaucoup plus imposants.