Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour apprécier le fonctionnement interne d'un moteur à combustion interne. Et grâce à cette vidéo, vous n'avez même pas besoin d'aimer les voitures, ou tout autre machine qui comporterait un moteur à combustion, pour être absolument fasciné par ce que vous allez voir. Dans la catégorie des vidéos dites "satisfaisantes", celle-ci se pose là comme un véritable œuvre d'art cinématographique !

On y l'intérieur d'un moteur monocylindre d'une vieille moto Honda ZR75. Mais ça va un peu plus loin que ça, car c'est une véritable expérience qui est proposée ici : celle de découvrir le fonctionnement d'un moteur à explosion en voyant à travers ce qu'il se passe. Et pour cela, un paroi de cylindre a été réalisée en acrylique.

Sur YouTube, TROdesigns nous fait découvrir tout le processus de construction de ce moteur unique et ce cylindre transparent en est évidemment la clé. Comme on peut s'y attendre, il n'est pas aussi robuste qu'un moteur Honda standard à un piston. Pour alléger la pression, le cylindre est légèrement plus haut afin de réduire le taux de compression. Le piston a également été poli, et les segments de piston personnalisés sont fabriqués à partir de zéro pour aider ce moteur à fonctionner plus longtemps.

Et ça fonctionne ! Les images filmées à grande vitesse font de cette mécanique une œuvre d'art visuelle d'une beauté obsédante. Il s'agit d'un moteur à quatre temps, et lorsque l'action est ralentie, on peut clairement voir les aspects de chaque étape.

Le mélange air-carburant de la course d'admission remplit le cylindre d'un brouillard qui comprend des gouttelettes de carburant visibles. La course de compression voit le piston remonter, le flux d'huile autour des segments changeant d'orientation sous la pression. Le plus spectaculaire arrive évidemment quand le mélange s'enflamme pour repousser le piston. Enfin le dernier cycle, celui de l'échappement permet de voir à quel point les gaz sont aspirés vers l'extérieur avec une force surprenante.

Nous avons droit à plusieurs vues différentes de ce moteur en marche, à la fois en temps réel et au ralenti, et il faut bien avouer qu'il y a quelque chose d'hypnotisant là-dedans : on pourrait regarder ça pendant des heures ! C'est une chose de savoir comment fonctionne un moteur, mais voir de cette manière les composants en action permet d'apprécier d'une manière totalement nouvelle ce que la plupart des gens considèrent comme acquis.

Ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez à regarder ce clip plusieurs fois. Et regardez-le bien jusqu'à la fin parce qu'avec l'éclairage réduit, l'explosion et l'échappement des gaz prend encore une toute autre dimension !