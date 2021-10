1970. 1994. 2001. 2012. Voilà les années qui correspondent aux quatre génération de Range Rover. Et on peut désormais rajouter 2021 car c'est ce mardi 26 octobre que sera révélée la cinquième génération du Range Rover. Un événement à suivre en direct ici-même !

Rendez-vous est donné ce soir à 20h40 pour découvrir cette toute nouvelle génération de celui que l'on considère comme le père des SUV modernes. Un Range entièrement nouveau, reposant sur une plateforme dont on sait qu'elle favorisera l'électrification du modèle, et qui devrait rester fidèle à ce qui a fait sa renommée pendant plus de 50 ans : une certaine idée du luxe, et des capacités en tout-terrain impressionnantes.

Il y a quelques jours, Land Rover a publié deux premières images teaser annonçant la date de présentation de son nouveau (gros) bébé. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ces clichés, l'un d'une partie de la calandre, l'autre de du profil flouté du véhicule. L'occasion de rassurer les amoureux du modèles qui verront qu'il conserve sa personnalité et reste proche de ce que l'on connaît. Contrairement au Defender avant lui qui a complètement réinterprété le modèle original qui, il faut le dire, avait peu évolué esthétiquement depuis ses débuts !

Galerie: Photos espion Range Rover - Août 2021

16 Photos

Reste maintenant à savoir quelles nouveautés esthétiques nous attendent pour faire évoluer le modèle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On sait en revanche que l'électrification sera au coeur de ce nouveau Range Rover. Si le modèle actuel a déjà accueilli un bloc hybride rechargeable dès 2017, le nouveau devrait encore développer la technologie et peut être augmenter l'autonomie en tout électrique. On parle aussi d'hybridation légère (mild hybrid) pour différentes motorisations, voire peut être même d'une version 100 % électrique !

Rendez-vous ici même ce mardi 26 octobre à 21h40 heure de Paris pour découvrir en direct le nouveau Range Rover de cinquième génération !