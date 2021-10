L'annonce a fait grand bruit il y a quelques jours : le ministère de l'Intérieur a acheté pas moins de 26 Alpine A110 pour équiper la Gendarmerie nationale, et plus précisément ses unités d'intervention rapide. Une belle opération de communication pour le gouvernement comme pour la firme de Dieppe qui n'est pourtant pas une première !

En effet, nos forces de l'ordre, même si elles sont loin d'avoir eu des bolides aussi impressionnants que ceux de leurs homologues dubaïottes ou des Emirats Arabes Unis, ont déjà vu défiler nombre de véhicules dans leur garage. Parmi lesquels... une certaine Alpine A110 !

Justement, cette vidéo de l'INA.fr dont on vous parle aujourd'hui nous replonge dans les années 1970, quand l'Alpine A110 bleue sillonnait déjà les autoroutes. Ce reportage nous emmène en immersion au sein de l'escadron de gendarmerie d'autoroute de Roye, dont le commentaire délicieusement suranné nous explique qu'il "possède une écurie digne d'une super vedette du hit parade".

C'est là que le chef de l'escadron explique qu'ils disposent non seulement de deux Alpine, mais également d'une "DS électronique" et d'une "SM Maserati". C'est d'ailleurs cette dernière, la Citroën qui, précise-t-il encore, va le plus vite avec une vitesse de pointe de 240 km/h. La DS file à 220 km/h et l'A110 à 210 km/h.

Pour piloter ces "bolides", le commentaire nous explique que les "pilotes sont d'anciens motocyclistes, et d'excellents conducteurs. Ils subissent une visite médicale, assez importante, et suivent un stage sur le circuit Bugatti au Mans." Tous des volontaires, on imagine bien.

Vient ensuite l'explication quant à la mission de ces voitures et leur raison d'être dans la Gendarmerie nationale : "faire de la dissuasion, montrer aux gens que quel que soit la force de leur véhicule nous sommes capables d'aller aussi vite qu'eux et de les rattraper". Et le gendarme de terminer sur une boutade : "les courses poursuite sont très rares, un poste radio étant toujours plus rapide qu'une voiture".

Finalement les attributions des 26 nouvelles A110 commandées pour les forces de l'ordre et prochainement préparées par le spécialiste Durisotti garderont des missions pas si éloignées de leurs ancêtres. Si ce n'est qu'avec la course à la puissance qui a eu lieu depuis les années 1970, elles auront sans doute fort à faire pour rattraper les contrevenants les plus puissants !