En septembre 2021, Pagani travaillait encore sur des Zonda, même si la version originale de la supercar a été lancée en 1999. Aujourd'hui, nous parlons d'une édition spéciale (ne le sont-elles pas toutes ?) des débuts du bolide à moteur central et à propulsion arrière, puisque la C12S est apparue au début des années 2000 comme une évolution de la première supercar de la firme.

Les versions divergent sur le nombre d'exemplaires fabriqués, certains affirmant que Pagani n'en a construit que cinq, tandis que d'autres disent que 12 ou 15 unités ont été assemblées. Toujours est-il qu'il y en a une en moins sur la route, car un exemplaire jaune vif a été accidenté en République tchèque il y a quelques jours. On ne connaît pas les détails de l'accident, mais il semblerait que l'accident ait eu lieu sur une route sinueuse juste à l'extérieur de la capitale et plus grande ville du pays, Prague.

Ce qui importe le plus, c'est que le conducteur n'a pas subi de blessures graves suite à la sortie de route et à la collision avec un arbre. Si le profil et l'arrière semblent en bon état, la partie avant a connu des jours meilleurs. Nous n'excluons pas non plus que le soubassement ait été endommagé après la brève aventure tout-terrain de la supercar.

Évolution de la C12, la version S est équipée d'un moteur AMG de 7,0 litres à aspiration naturelle élargi développant une puissance de 550 ch, tandis que le moteur de 6,0 litres, plus petit mais toujours aussi puissant, développe 395 ch. Toute cette puissance était transmise à l'essieu arrière par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. À l'époque, les aides électroniques étaient moins nombreuses. Et avec une telle puissance transmise à deux roues seulement, il suffisait d'une petite erreur pour perdre le contrôle.

Cette C12S accidentée n'est sans doute pas complètement perdue. Elle devra vraisemblablement retourner à l'atelier Pagani à San Cesario Sul Panaro, pour y suivre un programme de restauration officiel lancé en 2017. Lorsqu'il a été présenté il y a quatre ans, Horacio a déclaré : "Ramener la lumière et la splendeur originale de ces chefs-d'œuvre est un plaisir ainsi qu'une grande responsabilité." Ce chef-d'œuvre en particulier a effectivement bien besoin d'être dorloté Monsieur Pagani !