Il n'est pas nécessaire de se rendre dans une "galaxie lointaine, très lointaine" pour piloter une moto volante semblable au speeder des films Star Wars. Il suffit de se rendre au Japon, où la start-up ALI Technologies, soutenue par le footballeur Keisuke Honda, ancien joueur du Milan AC, vient de dévoiler la XTurismo Limited Edition.

La XTurismo Limited Edition est le premier hoverbike fonctionnel au monde, capable de planer dans les airs grâce à un système de propulsion hybride composé d'un moteur à combustion interne et de quatre moteurs électriques.

Cette incroyable moto à décollage vertical existe en noir et rouge, avec des hélices à la base et des patins d'atterrissage. Avec une autonomie comprise entre 30 et 40 minutes, la XTurismo Limited Edition a une vitesse de pointe d'environ 100 km/h. Elle pèse 300 kilogrammes, est équipée de quatre moteurs électriques, et a une capacité de charge de 100 kg. Le prix ? Selon Reuters, l'engin coûtera 77,7 millions de yens, soit plus de 586 000 euros !

Moteurs : 1 moteur thermique, 4 moteurs électriques

Poids : 300 kg

Capacité de charge : 100 kg

Autonomie: 30-40 minutes

Vitesse max: 100 km/h

Dimensions: 3,7 m de long / 2,4 m de large / 1,5 m de haut

Prix: environ 586 000 euros

"Jusqu'à présent, le choix a été de se déplacer sur terre" a déclaré à l'agence de presse Daisuke Katano, directeur général d'Ali Technologies. "Nous espérons offrir une nouvelle façon de se déplacer. Mais il y a beaucoup de travail à faire avant de réussir, car les hoverbikes ne sont pas encore autorisés à circuler, même dans les villes japonaises, en raison de problèmes de réglementation."

Son utilisation sera donc limitée à ce stade aux pistes d'essai au pied du Mont Fuji. Le PDG espère avant tout que cet incroyable véhicule facilitera les opérations des équipes de sauvetage dans des endroits difficiles d'accès.