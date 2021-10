Nous sommes enfin sur le point d'assister à la première mondiale du tout nouveau roadster SL. Mais attention, ce n'est plus une Benz, le roadster sera vendu exclusivement comme un modèle AMG et remplacera indirectement la GT Roadster, car Mercedes a décidé de réduire le nombre de cabriolets dans sa gamme.

La popularité des décapotables étant en chute libre, Mercedes a supprimé progressivement la SLC et la Classe S Cabriolet et, selon les rumeurs, fusionnerait les cabrios (et les coupés) de la Classe C et de la Classe E en un seul et même modèle baptisé CLE.

Ne cherchez plus, la voilà !! Nouvelle Mercedes-AMG SL - Sus à la Porsche 911 !

S'il y a un modèle Mercedes avec un toit rétractable qui doit rester dans la gamme de la société, c'est certainement la SL. Peu d'autres voitures du portefeuille de l'étoile à trois branches ont l'héritage de la "Sport Leicht", la marque de luxe allemande allant jusqu'à dire qu'il s'agit d'une véritable icône. Développée par AMG, la voiture de sport 2+2 remaniée est enfin prête pour sa présentation mondiale.

Développée de A à Z sans emprunter de pièces à l'ancienne SL ou à l'AMG GT Roadster, la rivale de la BMW Série 8 Cabriolet se fait attendre, puisque le modèle sortant de la génération R231 a été dévoilé il y a une décennie déjà. Un dernier teaser partagé sur les médias sociaux confirme que le tout nouveau modèle sera proposé avec un moteur V8 et le système de transmission intégrale 4Matic+. Le détail subtil ici est le "+" qui signifie qu'il s'agit de la transmission intégrale plus sophistiquée avec une répartition du couple entièrement variable sur les essieux avant et arrière.

Les brefs instants montrant l'intérieur de la voiture sont redondants étant donné qu'AMG a entièrement dévoilé l'habitacle de la SL en juillet dernier avec son écran tactile d'infodivertissement de 11,9 pouces qui s'incline vers l'avant pour offrir au conducteur une meilleure visibilité. Il est également doté d'un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces, complété par un affichage tête haute doté d'une technologie de réalité augmentée.

Pour découvrir en détail cette nouvelle Mercedes SL, rendez-vous ici même à 16h heure de Paris !