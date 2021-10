La pénurie de semi-conducteurs semble ne laisser aucune échappatoire et touche tous les constructeurs, des plus grands aux plus petits. Cette crise a également touché Stellantis, avec une baisse de 27 % de ses livraisons au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période l'an passé et 1,131 million d'unités vendues, soit environ 600 000 voitures de moins que le total combiné des groupes PSA et FCA il y a un an.

Il s'agit d'une perte de 30 % par rapport aux prévisions faites en début d'année, alors que les problèmes liés à la pénurie de puces étaient déjà présents, mais ses effets n'avaient pas forcément été très bien anticipés.

Un signe négatif qui affecte également le chiffre d'affaires, mais qui ne les fait pas plonger, avec une baisse de "seulement" 14 % et un total de 36,2 milliards d'euros, compensant ainsi la baisse des livraisons grâce à un meilleur mix produits et des prix de vente nets supérieurs. En ce qui concerne la fin de l'année 2021, Stellantis estime une marge opérationnelle ajustée d'environ 10 %, en supposant, selon le communiqué, "qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration de l'approvisionnement en semi-conducteurs et pas de nouveaux blocages en Europe et aux États-Unis".

La croissance toujours au rendez-vous

À la lumière de ces chiffres, Stellantis a dû revoir ses estimations pour la fin 2021 : l'Amérique du Nord passe de + 10 % à + 5 %, l'Amérique du Sud (où le groupe est leader) de + 20 % à + 15 %, l'Europe de + 10 % à + 5 %, le Moyen-Orient et l'Afrique passent de + 15 % à + 20 % tandis que les estimations en Inde, en Asie Pacifique et en Chine restent inchangées, avec respectivement + 10 % et + 5 %.

En ce troisième trimestre, l'Amérique du Sud, la Chine, l'Inde et l'Asie-Pacifique ont connu une croissance respective de 10 % et 23 %, avec un chiffre d'affaires de + 43 % et + 23 %. En revanche, l'Amérique du Nord (- 29 % de livraisons et - 16 % de chiffre d'affaires), l'Europe (- 36 % et - 21 %), le Moyen-Orient et l'Afrique (- 22 % et - 10 %) sont en baisse. Comme on peut le constater, chaque marché a toutefois réussi à contenir les pertes en termes de chiffre d'affaires, une fois encore grâce à une gamme riche et bien agencée.

De nombreuses nouveautés à venir

Le mix produits étant déjà bon à la base, il devrait encore s'améliorer avec les nombreux lancements qui ont eu lieu en 2021 au sein du groupe, avec notamment les arrivées des Peugeot 308 et nouvelle DS 4, de l'Opel Mokka et de sa variante électrique, ou encore de quelques arrivées importantes chez Jeep avec le Grand Cherokee et les Wagoneer et Grand Wagoneer.

Soulignons également les bons résultats de Maserati, avec des livraisons en hausse de 18 % à 5800 unités et un chiffre d'affaires en augmentation de 31 %. Dans le même temps, la nouvelle Maserati MC20 rencontre aussi un joli succès.

Ces nouveautés ont permis d'élargir et de renouveler la gamme des marques du groupe Stellantis, qui est sur le point de dévoiler sa nouvelle stratégie pour les années à venir, avec un nouveau plan produit ambitieux et une électrification massive de chaque modèle.