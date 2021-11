Certains l'appellent 4008. On lit également régulièrement 3008 Cross. Une chose est sûre, c'est que pour l'heure, le projet répond encore au nom un peu barbare de P54. Et qu'il cache le futur 3008 coupé !

On le sait déjà depuis un certain temps, Peugeot va se lancer dans le secteur très porteur des "SUV coupé", comme on les connaît déjà depuis longtemps chez les constructeurs allemands, et qui arrivent chez des marques plus généralistes. À l'image du récent Renault Arkana, sorte de Captur à la poupe fuyante. Ou le Cupra Formentor.

Peugeot devrait donc capitaliser très prochainement sur le succès qui ne se dément pas de son 3008 pour le proposer là aussi avec une ligne de toit façon fastback, ce qui ne facilitera assurément pas l'installation aux places arrières, et amputera le volume de coffre de quelques litres également. Mais qu'importe du moment que la voiture attire les regards ? Et c'est précisément ce que cherchent nombre d'acheteurs de ces SUV coupé.

Il faut dire que ce 3008 Cross, ou 4008, présentera un ligne bien plus dynamique et sportive que le 3008 "classique". Une transformation qui s'accompagnera très certainement de quelques changements esthétiques également, au niveau de la face avant qui sera légèrement redessinée, avec de nouveaux phares et un nouveau bouclier. Il pourrait également aller piocher çà et là des éléments stylistiques du concept Quartz (2014 et 2016).

En revanche sous le capot, il ne devrait pas y avoir de surprise, avec des blocs moteur qui seront repris du 3008 normal, soit deux moteurs à essence PureTech, de 130 et 180 ch, un turbodiesel BlueHDi de 130 ch, et blocs hybrides rechargeables de 225 et 300 ch.

D'ailleurs le SUV quatre portes à l'allure sportive sera développé sur la plateforme Stellantis EMP2, issue de PSA. Mais le véhicule devrait être légèrement plus long que le 3008, il pourrait donc mesurer environ 4,6 mètres.

En attendant d'en avoir le coeur net, un cliché a fuité sur les débuts d'industrialisation du projet P54 dans l'usine de Mulhouse, où il sera fabriqué aux côtés des nouvelles 308 et 308 SW.

Pour ce qui est de la présentation, elle est attendue pour la mi-2022, très probablement l'été prochain, pour une arrivée sur le marché dans un an.