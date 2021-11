De plus en plus, Audi mélange sa gamme classique avec de nouveaux modèles électriques qui, pour l'instant, ne remplacent aucun des modèles existants. Grâce à des combinaisons inédites d'acronymes et de chiffres, l'offre de la société aux quatre anneaux est plus large et variée que jamais.

Dans les prochaines années, il y aura de la place pour les dernières générations de berlines classiques telles que l'A4 et l'A6. La gamme sera entièrement renouvelée à partir de 2022, mais la direction d'Ingolstadt a jusqu'à présent gardé ses options ouvertes avec seulement deux débuts officiellement confirmés : une Audi A3 et le très attendu SUV électrique Q6 e-tron, qui pourraient être rejoints par des concepts et des modèles de production. Voyons donc ce qu'Audi nous réserve pour 2022, entre nouveautés officielles et rumeurs :

Audi A3 "cross"

Audi entend explorer toutes les nuances possibles du marché et si l'hypothèse de "recycler" la TT en crossover urbain, comme le suggèrent de nombreux concept-cars, ne semble pas encore dans les cartons, l'idée de variantes un peu plus "aventureuses" ou "baroudeuses" pour des modèles existants est en revanche plus facile à concrétiser.

En effet, une toute nouvelle version de l'A3 Sportback arrivera au premier semestre de l'année, habillée comme un crossover et inspirée de l'A1 Citycarver.

Audi A3 Cross

Le nom n'a pas encore été dévoilé, mais il ne sera pas le même que celui de sa cadette : il devrait avoir une posture surélevée et des éléments de style "allroad", tandis que la gamme pourra s'appuyer sur le riche choix de moteurs et de transmissions de la compacte, y compris les solutions hybrides, et la transmission intégrale, sans avoir à ajouter quoi que ce soit.

Nom Audi A3 "cross" (non officiel) Carrosserie crossover 5 portes Moteur essence et diesel en hybridation légère / hybride rechargeable Arrivée printemps 2022 Prix non connu

Audi A6 restylée

Le moment serait venu pour l'Audi A6 de subir un restylage de mi-carrière. En attendant que l'A6 devienne la première Audi à "passer le relais" à un modèle électrique, un événement qui ne devrait pas trop tarder mais qui sera très certainement annoncé par un concept ou des teasers.

Audi A6 Avant

Nom Audi A6 Carrosserie berline et break Moteur essence et diesel en hybridation légère / hybride rechargeable Arrivée non confirmée (fin 2022, début 2023) Prix -

Audi Q6 e-tron

2022 chez Audi sera l'année de l'Audi Q6 e-tron : ce modèle viendra épauler le premier e-tron, renforçant la présence des SUV électriques dans la gamme Audi, en attendant les futures berlines et flagships autopilotés. L'Audi Q6 e-tron sera présenté à la fin de l'année, avec un début de production dans la foulée. Mais le modèle arrivera l'année suivante, en 2023.

Audi Q6 e-tron

La nouvelle plateforme sur laquelle il repose lui permettra de disposer d'un système électrique de 800 volts avec une charge rapide de 350 kW et probablement deux ports de charge séparés. En termes de performances, on parle d'une variante RS approchant les 600 ch, et de versions moins puissantes mais qui ne devraient pas être inférieures à 400 ch, toutes équipées de bimoteurs.

Nom Audi Q6 e-tron Carrosserie SUV Moteur électrique Arrivée automne 2022 Prix -

Audi e-tron Sportback restylage

Des images de véhicules camouflés circulent depuis un certain temps déjà, l'Audi e-tron Sportback, qui est arrivée fin 2019, devrait recevoir un lifting et une retouche du design extérieur, probablement avec des mises à jour techniques sur les systèmes d'éclairage également. On ne sait rien encore sur d'éventuelles modifications de la gamme de puissance. Nous devrions commencer à le voir en 2022, mais le lancement interviendra plus tard.

Audi e-tron Sportback

Nom Audi e-tron Sportback Carrosserie SUV Coupé Moteur électrique Arrivée non confirmée Prix -

Audi Q7

Même pour l'Audi Q7, le fleuron de la gamme SUV, 2022 ne devrait apporter que de nouvelles rumeurs et peut-être quelques images, mais pas d'événement de présentation, même si le temps est venu pour une troisième génération. Cela devrait permettre de développer la gamme hybride, mais pas d'abandonner complètement les moteurs thermiques, qu'Audi n'abandonnera qu'à partir de 2030 mais qu'elle mettra à jour jusqu'en 2026.

Audi Q7