Toyota Aygo X (2021)

Les citadines ne sont pas mortes et enterrées, la preuve, Toyota présente la nouvelle et troisième génération de l'Aygo qu'il faut désormais appeler Aygo X ("Aygo Cross"). Cette lettre n'a rien d'anodin, elle marque une rupture par rapport aux précédentes générations par son côté baroudeur. En résulte des protections de carrosserie en plastique visibles au niveau des boucliers, des bas de caisse et des ailes.

La nouvelle Aygo X repose sur l'architecture TNGA-B, la même qu'utilisée par la Toyota Yaris, mais elle a ici été adaptée pour convenir aux dimensions de la petite citadine longue de seulement 3,70 m et large de 1,70 m. Pour améliorer son habitabilité, Toyota a réduit les porte-à-faux, à l'avant et à l'arrière, et a augmenté la taille de l'empattement de 9 cm. Quant au volume du coffre, il augmente de 60 litres pour atteindre 231 litres.

Cette génération se veut plus jeune et plus dynamique, Toyota propose à ses clients de la personnaliser selon leurs goûts, ils pourront même choisir des jantes d'un diamètre de 18" ! Le constructeur se veut rassurant, car même avec des jantes aussi grandes, la maniabilité de la voiture n'est pas affectée et son angle de braquage n'est que de 4,7 mètres, il est parmi les meilleurs de la catégorie.

À bord, Toyota a placé une instrumentation à la fois analogique et numérique. L'écran central mesure 7", mais il peut atteindre 8" et 9" pour les versions supérieures. Bonne nouvelle, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay (avec ou sans fil). Toyota propose quelques options sympathiques comme le système audio JBL ou le toit en toile qui peut être ouvert.

Sous le capot, l'Aygo X ne fait appel à aucune forme d'électrification, elle ne propose qu'un seul moteur thermique à trois cylindres développant 72 ch. Ce bloc était déjà utilisé par la précédente génération de la petite japonaise, mais il a été amélioré pour accroître ses performances. D'après Toyota, il ne consomme que 4,7 l/100 km et n'émet que 107 g de CO 2 par kilomètre. Il peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, ou bien, en option, à la boîte CVT.

Cette génération bénéficie du système Toyota Safety Sense avec régulateur de vitesse adaptatif, ou encore, la détection des piétons et des cyclistes de jour comme de nuit. Les prix de la nouvelle Aygo X n'ont pas encore été dévoilés, elle sera fabriquée et commercialisée l'an prochain.