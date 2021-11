Près d'un an après que Diego Armando Maradona a perdu la vie le 25 novembre 2020, la vente de nombreuses propriétés et actifs ayant appartenu à l'ancien footballeur débute. La vente aux enchères organisée par Adrian Mercado en Argentine aura lieu le 19 décembre et parmi les objets les plus convoités par les collectionneurs, on trouve notamment une BMW M4 spéciale ayant appartenu à El Pibe de Oro (le gamin en or).

Une BMW signée par Diego

La M4 a parcouru 5900 km et a été achetée en 2017, l'année où Maradona a repris son rôle d'entraîneur aux Émirats arabes unis après cinq ans d'absence dans football.

Il s'agit essentiellement d'un exemplaire original qui n'a subi aucune modification majeure à l'extérieur ou à l'intérieur. Les seuls détails supplémentaires sont les feux clignotants bleus installés à l'intérieur de la double calandre et un nouveau klaxon. Mais ce qui a le plus de valeur pour les fans de l'ancien footballeur, c'est la signature de Maradona sur le pare-brise de la BMW. C'est pas rien !

Sinon, la M4 est équipée d'un intérieur en cuir, d'un toit en fibre de carbone et du puissant moteur 3.0 à six cylindres en ligne de 431 ch associé à la boîte automatique à double embrayage DKG à 7 rapports. Le prix de réserve serait d'environ 165 000 dollars (142 000 euros au taux de change actuel).

Une BMW Série 7 "extrêmement rare"

Outre la BMW, de nombreuses autres choses ayant appartenu à Maradona peuvent être achetées lors de la vente aux enchères.

Parmi eux figurent deux maisons à Buenos Aires, quelques tableaux, des équipements de gym et deux autres voitures. L'un est le van Hyundai H1, tandis que l'autre est une luxueuse BMW 750i dont le prix de base est fixé à 225 000 dollars(195 000 euros) et qui serait l'une des cinq seules Série 7 de toute l'Argentine.

Vous avez le temps de faire une offre jusqu'au 15 novembre, mais pour tous les amoureux du Maradona, il convient de noter que tous ces biens n'avaient pas de signification sentimentale pour Maradona.