Lorsqu'un constructeur automobile crée un musée, il s'agit d'une vitrine pour sublimer ses propres voitures. C'est le cas par exemple du GM Heritage Center, du BMW Welt et du Mercedes-Benz Museum. Certains sont même consacrés à un seul modèle. C'est le cas du National Corvette Museum à Bowling Green, dans le Kentucky.

Il y a toutefois quelques exceptions notables à cette règle : le Henry Ford Museum aux États-Unis et le Toyota Automobile Museum au Japon. Les constructeurs automobiles qui gèrent ces lieux vont jusqu'à célébrer les modèles phares de leurs concurrents. Cette fois-ci, c'est le musée Toyota qui vient de faire rentrer une voiture qu'on n'aurait jamais pensé y voir car badgée du concurrent de toujours : Honda.

Nous ne ferons pas durer le suspense plus longtemps. La dernière entrée au musée automobile de Toyota n'est autre que la NSX. Alors, pourquoi est-elle là ? Disons simplement que Toyota reconnaît l'importance de la sportive d'Honda dans l'histoire automobile.

Si l'on en croit les critiques et opinions de l'époque sur la NSX de première génération, elle rendait la perspective de posséder une supercar beaucoup moins stressante. La plupart des testeurs de l'époque disaient qu'elle était enthousiasmante à conduire grâce à son châssis bien réglé, tout en étant suffisamment confortable pour rentrer chez soi après un circuit. Était-ce la première supercar japonaise à battre celles du Vieux Continent ? À bien des égards, oui.

Si vous êtes un peu surpris par ce geste, en réalité la NSX n'est pas la première Honda du musée automobile Toyota. En effet, plusieurs modèles Honda y sont entrés avant la supercar. Parmi les modèles Honda exposés dans ce musée, citons le roadster Sport 500, la petite N360 et même la première génération de Civic.

L'exposition de différentes marques fait du musée de l'automobile Toyota une visite incontournable pour les amateurs de tout ce qui touche à l'automobile. Vous y verrez même des voitures non japonaises, à l'image de la Mercedes 190E sur la photo ci-dessus, ainsi que des voitures de course et de rallye anciennes.