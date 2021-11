Note : Appuyez sur le bouton CC au cas où les sous-titres ne seraient pas automatiquement activés.

Après avoir montré un Lexus LX décapotable sauvage pensé pour la fauconnerie, l'équipe d'ArabGT est de retour avec une autre construction exceptionnelle. D'ailleurs, elle est basée sur la sœur plus traditionnelle du LX, le Toyota Land Cruiser. Il s'agit d'un LC200 de génération précédente qui a subi d'importantes modifications car il ne s'agit plus d'un SUV. Transformé en pick-up, ce modèle unique est doté d'un troisième essieu et représente le travail d'un seul homme, Hussein Al Tamimi.

Né en Irak, Hussein a beaucoup d'expérience dans la personnalisation de voitures et cette dernière réalisation sera suivie d'un autre projet sur la même base du Land Cruiser. En attendant, il s'est rendu à Dubaï pour s'entretenir avec ArabGT sur son véhicule. Mais les images du pick-up ont été filmées dans la ville de Basra, en Irak.

Il ne s'agit pas d'un authentique véhicule 6x6 puisque l'essieu supplémentaire n'est pas fixé au groupe motopropulseur et que les roues supplémentaires ne font que suivre la configuration 4x4 standard. Hussein a coupé les coins du pare-chocs avant pour améliorer l'angle d'approche du véhicule. Il dispose de tous les équipements tout-terrain, y compris un treuil, une paire de crochets de remorquage, des feux LED supplémentaires et une plaque de protection massive.

Le pick-up LC200 a également été doté d'un snorkel (tuba qui permet d'aller aspirer de l'air le plus haut possible sans "avaler" d'eau) et d'élargisseurs d'ailes à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'une suspension personnalisée pour une meilleure garde au sol. Même les feux arrière ont été modifiés et comportent désormais une configuration entièrement LED avec des clignotants séquentiels.

Pour grimper à l'intérieur, les marchepieds à déploiement électrique ne sont pas de trop. Le cuir rouge s'invite un peu partout, y compris sur les accoudoirs centraux avant et arrière et la garniture de toit à la manière d'un ciel étoilé de Rolls-Royce. Le grand luxe ! Comme sur la Porsche Taycan, un écran est monté sur le tableau de bord du côté du passager avant, ainsi qu'une paire d'écrans pour le système de divertissement des sièges arrière. Hussein a modifié le volant pour y loger un petit écran au milieu, flanqué de voyants indiquant les tr/min du V8 5,7 litres dans la même veine qu'une voiture de course.

On imagine que la transformation de ce Land Cruiser en pick-up luxueux, le rapprochant de son jumeau Lexus LX, n'est pas donnée. Ça restera une réalisation unique, et bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable machine à six roues motrices, on applaudit les efforts de Hussein pour créer l'une des constructions les plus intéressantes basées sur le LC200.