Avec la prolifération des crossovers et SUV, la gamme BMW s'est élargie au cours des dernières années. Et ce n'est sûrement pas fini avec l'ajout imminent d'un SUV phare au sommet de la famille X. Parallèlement, le portefeuille de véhicules électriques est en plein essor avec de plus en plus de modèles portant la marque i, comme la i4, la iX et les prochaines versions EV de la X1, de la Série 5 et de la Série 7.

Ensuite, il y a les modèles traditionnels, avec la Série 3 Sedan qui a donné naissance à la Série 4 Gran Coupé, tandis que le seul membre de la Série 6 est maintenant la Gran Turismo. La Série 8 est de retour et est proposée sous forme de coupé, de cabriolet et de "coupé" à quatre portes. Avec cette gamme en plein essor, BMW a même un département dédié appelé "Noms stratégiques et identification des véhicules".

Ces personnes travaillent jour et nuit pour trouver de nouveaux noms qui ont un sens par rapport au positionnement du modèle dans la gamme, au type de traction (FWD, RWD, AWD), à l'identité du moteur et à la puissance qu'il délivre. Cela semble simple ? Eh bien, ce n'est pas le cas.

Dans son podcast officiel intitulé "Changing Lanes", BMW explique comment les voitures sont nommées. L'époque où les chiffres du milieu représentaient la cylindrée du moteur est révolue, et l'exemple fourni par la société est le 745e. Le "7" fait toujours référence à la série de modèles, en l'occurrence la série 7, les chiffres impairs étant utilisés pour les modèles conventionnels, tandis que les chiffres pairs correspondent généralement aux modèles plus sportifs. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

C'est là que cela devient vraiment intéressant, car les chiffres du milieu, "45" dans ce cas, ne représentent pas nécessairement la cylindrée du moteur en litres, car une 745e n'est pas propulsée par un moteur de 4,5 litres. Au lieu de cela, les modèles BMW sont classés par puissance par kilowatt, et les véhicules de 300 à 350 kilowatts entrent dans la catégorie "45". Audi dispose d'une nomenclature similaire en Inde et en Chine depuis un certain temps, et les voitures européennes adoptent la même stratégie depuis le début de 2018. Cependant, les intervalles en kilowatts sont différents de ceux utilisés par BMW, car "45" dans la gamme d'Audi désigne des voitures avec 169-185 kW, donc beaucoup moins puissantes.

Cela peut sembler déroutant (et ça l'est encore un peu), mais BMW affirme que c'était nécessaire étant donné la diversité des groupes motopropulseurs de nos jours, avec une multitude de configurations essence-diesel, mild-hybrid et hybrides rechargeables. La dernière lettre ne devrait pas être un mystère puisque le "e" représente un hybride rechargeable, tout comme le "i" représente les voitures à injection d'essence et le "d" les diesels.

Les modèles roadster et X reçoivent également le suffixe "sDrive" ou "xDrive" selon qu'ils ont respectivement deux ou quatre roues motrices. Jusqu'à il y a quelques années, sDrive signifiait exclusivement une propulsion arrière, mais certaines voitures compactes de BMW sont maintenant dotées d'une traction avant, comme la Série 1 à hayon, la Série 2 Active Tourer, la Série 2 Gran Coupé et les crossovers X1 et X2. Heureusement, la nouvelle Série 2 Coupé a toujours un caractère fougueux.

Il y a ensuite les voitures M Performance, dont la désignation est précédée du "M", mais il y a deux exceptions, car les modèles X et Z ont la "lettre la plus puissante du monde" après le nom du véhicule : X5 M50i, Z4 M40i, etc. Dans les rares cas où une voiture M Performance est disponible à la fois avec deux et quatre roues motrices, le terme "sDrive" ou "xDrive" est ajouté à la fin.

Quant aux modèles M complets, les SUV ont le "M" à la fin tandis que les berlines, les coupés et les cabriolets l'ont au début, avec la toute première M3 Touring qui suivra. Une version M à part entière du roadster Z4 suivait la même stratégie que les SUV, mais la Z4 M appartient désormais au passé.

En ce qui concerne les versions entièrement électriques, le "i" (de "innovation") vient en premier. Il y avait autrefois des voitures portant la marque i qui avaient encore un moteur à combustion, mais le roadster i8 a été abandonné et la i3 n'est plus disponible avec un moteur à essence à prolongateur d'autonomie (i3 REx). Si le véhicule électrique n'est équipé que de deux roues motrices, un "eDrive" est ajouté à la fin pour refléter le "sDrive" utilisé pour les modèles à moteur à combustion interne. Les modèles à quatre roues motrices reçoivent le suffixe familier "xDrive".

Ce puzzle de lettres et de mots permet à BMW d'être plus cohérent lorsqu'il s'agit de donner aux nouvelles voitures des désignations logiques plutôt que d'utiliser des noms réels. C'est logique, car même si les vrais noms sont plus attrayants, il serait assez difficile de trouver autant de monikers (qui reflèteraient le positionnement dans la gamme, le type de propulsion, etc.) étant donné l'expansion du portefeuille.

Inutile de dire qu'il y a des exceptions. L'iX et nous sommes presque certains qu'il en sera de même avec le nouveau SUV qui fera ses débuts à la fin du mois. Contrairement aux rapports indiquant qu'il s'appellerait X8, le nouveau haut de gamme portant l'emblème X devrait porter le nom Citroën de XM pour signaler qu'il s'agit d'une voiture M dédiée prenant la forme d'un SUV (modèle X). Ce modèle très attendu serait doté d'un V8 hybride biturbo de 4,4 litres développant plus de 700 chevaux. Il fera ses débuts le 29 novembre, avec un design de phares en deux parties déjà controversé.

Les choses finiront par se simplifier, car le moteur à combustion est en sursis...