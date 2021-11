Radford nous montre enfin l'intérieur de la Lotus Type 62-2, et la société s'associe à l'horloger britannique Bremont pour inclure un chronomètre et une horloge séparée sur le tableau de bord. Les clients seront libres d'aménager l'habitacle selon leurs préférences, et les images présentées ici ne montrent qu'une seule possibilité d'aménagement de l'intérieur.

L'habitacle fait la part belle à la fibre de carbone, bien visible notamment sur les montants A, les panneaux de porte, le volant, le plancher et la console centrale. Les horloges présentent une finition fraisée et tournée pour leurs boîtiers. Un look que l'on retrouve pour les interrupteurs du tableau de bord. Les sièges sont un mélange de cuir noir et d'Alcantara. Mais la pièce maîtresse, c'est sans doute le levier de vitesse sous lequel on peut voir la tringlerie avec des pièces polies.

Galerie: Radford Lotus Type 62-2

6 Photos

On notera la présence de trois petits écrans dans le cockpit. Ceux situés près des piliers A gauche et droit servent d'écrans pour les caméras latérales, ce qui est particulièrement utile puisque la Type 62-2 n'a pas de lunette arrière. L'écran au centre dispose d'une interface utilisateur avec des éléments personnalisables pour chaque client.

La plaque de montage dissimule une station d'accueil pour téléphone portable magnétisée et un chargeur sans fil. Lors de l'achat d'une Type 62-2, les clients peuvent préciser l'emplacement de la plaque ou la retirer s'ils n'en veulent pas.

"Cet intérieur explore de manière experte la fine frontière entre le luxe sur mesure et l'artisanat de haute qualité, tout en transmettant l'essence d'une voiture de sport à part entière", Mark Stubbs, directeur du design chez Radford.

Comme son nom l'indique, le bolide de Radford s'inspire largement de la voiture de course Lotus Type 62 de 1969 . Si vous voulez la machine dans la combinaison classique de couleurs noir et or John Player Special, l'entreprise n'en produira que 12 exemplaires. Sur une production totale de 62 unités.

Radford vend la 62-2 en plusieurs variantes. La Classic est équipée d'un V6 suralimenté de 3,5 litres développant 430 chevaux. La Gold Leaf pousse la puissance à 500 chevaux en utilisant des pistons et des arbres à cames différents. Le modèle John Player Special dispose d'un compresseur de suralimentation amélioré qui confère au moteur une puissance de 600 chevaux.